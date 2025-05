Patrick Suyti realiza seletiva online e gratuita para contratação de Consultores e Gestores nas Unidades de Negócios Ademicon do Norte e Nordeste com o método M15

Oportunidade gratuita promete transformar a carreira de profissionais com perfil empreendedor por meio de formação em alta performance.

No dia 8 de maio, às 19h19, o diretor regional da Ademicon para o Norte e Nordeste, Patrick Suyti, promove uma seletiva online e gratuita voltada para a contratação de consultores e gestores comerciais que desejam integrar a estrutura da maior administradora de consórcios independente do país em créditos ativos.

A iniciativa faz parte da aplicação do método M15, programa criado por Patrick para acelerar o desenvolvimento de profissionais em vendas e gestão de equipes. O evento tem como objetivo encontrar talentos com mentalidade empreendedora, orientação para resultados e interesse em construir uma carreira sólida e rentável no setor financeiro.

Quem é Patrick Suyti

Patrick Suyti é diretor regional da Ademicon para as regiões Norte e Nordeste e sócio licenciado de diversas unidades da marca em todo o país. Criador do método M15, ele já impactou positivamente a vida de dezenas de consultores ao redor do Brasil, combinando técnicas de vendas comportamentais com um modelo estratégico de crescimento profissional. Sua trajetória é marcada por resultados expressivos em expansão comercial, formação de times de alta performance e desenvolvimento de pessoas dentro do ecossistema da Ademicon.

“Transformar a vida de quem entra nesse mercado é meu propósito. O M15 foi criado para mostrar que existe um caminho estruturado e viável para quem deseja crescer rápido, com estratégia, metas claras e ganhos reais”, afirma Patrick.

Alta performance com método testado e validado

Durante a seletiva, os participantes terão acesso aos bastidores do método M15, responsável por formar profissionais que hoje ocupam cargos de liderança dentro da empresa. O conteúdo vai além da venda de consórcios: apresenta uma visão clara de como se posicionar, escalar resultados e atingir independência financeira com o apoio de uma marca consolidada e em constante expansão.

Inscrições gratuitas

As inscrições são 100% gratuitas e voltadas para profissionais de qualquer área que desejam ingressar no mercado com uma oportunidade real de crescimento, estrutura de apoio e formação contínua.

🔗 Para participar da seletiva, basta se inscrever no site: https://patricksuyti.com.br/m15#heroA

Com 34 anos de história, a Ademicon conta com mais de 240 unidades de negócio em 24 estados e no Distrito Federal, consolidando-se como referência em consórcios de imóveis, veículos e serviços.

📲 Conheça mais sobre o trabalho de Patrick Suyti e acompanhe seus conteúdos de vendas e performance comercial pelo Instagram: @patrick.suyti

