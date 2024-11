PEQUENAS EMPRESAS SERGIPANAS GERARAM CERCA DE 80% DOS EMPREGOS DE JANEIRO A SETEMBRO, DIZ CAGED

Os dados do Caged apontam que construção e restaurantes são as atividades que mais contribuíram para o resultado

De acordo com relatório do Sebrae, utilizando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a setembro de 2024 os Micro e Pequenos Negócios (MPEs) foram responsáveis por 79,2% do saldo de contratações em Sergipe. Os indicadores representam a importância do pequeno negócio para a economia e a sociedade sergipana.

Como apontado, o número faz referência ao saldo de contratações, que é diferença entre admitidos e desligados e se tratam de empregos com carteira assinada. O total desse saldo, em Sergipe, é de 15.894 empregos, com 12.586 dos advindos das MPEs e 2.610 das Médias e Grandes Empresas (MGEs), 16,4%.

Maria Auxiliadora Alves, gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, falou sobre a relatório: “O saldo de empregos gerados em Sergipe, no acumulado de 9 meses, coloca em dados o quão importantes são as MPEs para a economia do estado. Celebramos este resultado, são números muito positivos que sinalizam que o Sebrae tem feito a sua parte no cumprimento de seu propósito de promover o desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo assim para a geração emprego e renda”.

Os setores que mais geraram empregos também foram identificados no relatório. Em primeiro lugar está a construção de edifícios, com 2.034 empregos gerados; em seguida, restaurantes e similares, responsáveis por 493 empregos; e em terceiro lugar, com saldo de empregos de 282, a incorporação de empreendimentos imobiliários.

Durante o mesmo período de 2023, o saldo de contratações foi de 10.879 empregos, com 10.281 com origem nas MPEs e 586 nas MGEs.

Mês a mês

Ainda de acordo com os dados, o mês com maior saldo de contratações pelas MPE foi agosto, com 2.155 empregos. Setembro veio em seguida, com 1.812, e depois abril, com 1.453. Confira abaixo o saldo de janeiro a setembro, mês a mês:

Janeiro: 1.444

Fevereiro: 1.296

Março: 1.052

Abril: 1.453

Maio: 1.286

Junho: 1.065

Julho: 1.023

Agosto: 2.155

Setembro: 1.812

