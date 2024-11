Petrobras anuncia venda de sua parte no ‘Campo de Tartaruga’ em Sergipe

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (27) a venda de sua participação de 25% no Campo de Tartaruga, localizado no município de Pirambu, na Bacia de Sergipe-Alagoas. O campo é operado pela SPE Tiêta, controlada pela PetroRecôncavo.

A empresa informou que já iniciou o processo de divulgação da venda, publicando um teaser com as informações necessárias para a seleção de potenciais compradores.

A produção da Petrobras no campo representa cerca de 41 barris de óleo e 723 m³ de gás associado por dia, menos de 1% da produção total de Sergipe. A estatal informou que a venda não afetará suas atividades na região nem sua força de trabalho.

Segundo a Petrobras, a venda foi decidida pelo fato do campo ser um ativo não operado e que não vai afetar as atividades da empresa no estado. “A produção total do Campo é menor que 1% da produção total do estado do Sergipe”, explicou a empresa.

Ainda segundo a Companhia, “por se tratar de um campo não operado pela Petrobras, não há empregados da companhia atuando exclusivamente no ativo. Portanto, a cessão da participação da Petrobras no Campo de Tartaruga não irá gerar impacto para sua força de trabalho própria ou terceirizada”.

Com informações da Petrobras

Foto: Ascom/Petrobras