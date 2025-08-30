PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2025-2026 É LANÇADO EM SERGIPE E RECURSOS DE MAIS DE R$ 1 BILHÃO

Na última sexta-feira, 29, foi realizado o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease).

O evento foi promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com organização do Banco do Nordeste (BNB). Na ocasião, foram anunciados investimentos da ordem de R$ 1,095 bilhão destinados ao estado de Sergipe. Desse total, R$ 485 milhões serão aplicados na agricultura familiar e R$ 610 milhões na agricultura empresarial.

Segundo o BNB, a instituição tem ampliado a oferta de crédito aos agricultores familiares da região, com o objetivo de financiar o custeio, o investimento e o fortalecimento da produção agrícola em sua área de atuação.

O evento contou com a presença do Governo do Estado, representado pelo secretário da Agricultura (Seagri), Zeca da Silva, que destacou a importância do Plano Safra para a agricultura familiar do Estado. “Uma iniciativa muito importante para desenvolver cada vez mais a agricultura familiar em nosso Estado, ressaltando que 70% de nossas culturas são produzidas por pequenos produtores. É um momento muito importante para divulgação das ações, dos procedimentos realizados na área, com a presença de todas as instituições parceiras envolvidas e o Governo do Estado, como grande indutor da agricultura local”, pontuou.

Para o presidente da Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese), Adinaldo Nascimento, o lançamento do Plano Safra representa mais um passo na concretização das políticas públicas, sobretudo os financiamentos para a agricultura de Sergipe. “Aqui nós pudemos saber das diretrizes para 2025 e 2026 e estamos muito contentes, porque por meio do incentivo do governador Fábio Mitidieri e do secretário Zeca estamos assinando hoje nove contratos do programa Nacional de Crédito Fundiário, totalizando aproximadamente R$ 3 milhões, beneficiando nove famílias que vão ter acesso à terra, ao crédito produtivo”, destacou, observando a parceria do governo estadual com o Banco do Nordeste, visando ofertar os novos contratos de financiamentos para os agricultores familiares assistidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O produtor rural Lucas Santos Costa, de Indiaroba, disse estar realizando um sonho, graças à assinatura de contrato, com o qual ele vai conseguir o título de sua terra. “Já trabalho como apicultor há muito tempo, no município e agora vou plantar cacau consorciado com a banana. Já venho batalhando há algum tempo por isso, sempre trabalhei nas terras de terceiros e agora vou poder plantar em minha própria terra. Agradeço muito ao apoio do governo do Estado e da Seagri que têm olhado muito para o agricultor familiar em Sergipe”, observou. “O que parecia impossível para a nossa realidade hoje começa a ser concretizado”, complementou sua esposa, Ana Klissy que já trabalha com ele na apicultura e meliponicultura. “Daqui em diante vamos vencer também como agricultores, em nossa própria terra”, vislumbrou.

Além do secretário Zeca da Silva, o evento contou com a participação do secretário executivo, Otávio Sobral, dos presidentes da empresas vinculada, Gilson dos Anjos (Emdagro), equipe técnica da Coderse, agricultores, representantes de entidades rurais e empresas parceiras.

Foto: Vieira Neto