PMA pagará segunda parcela do 13º aos servidores nesta sexta

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na nesta quarta-feira, 11, o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais. Através das redes sociais, o gestor informou que a gratificação natalina será creditada antecipadamente na conta de todos os trabalhadores da administração direta e indireta, ativos e inativos, nesta sexta-feira, 13, ao longo do dia. Durante a transmissão, Edvaldo destacou que, com o pagamento do décimo terceiro, serão injetados na economia local quase R$ 92 milhões.

“Trago uma excelente notícia para Aracaju, principalmente para os trabalhadores da Prefeitura. Nesta sexta-feira, dia 13, ao longo do dia, a segunda parcela do décimo terceiro estará na conta de todos os servidores municipais. Desde que retornamos à gestão, em 2017, nós antecipamos a primeira parcela, seguindo a data do aniversário de cada servidor e, em dezembro, creditamos a segunda, honrando o nosso compromisso com aqueles que nos ajudam na condução da máquina pública”, destacou o prefeito.

Na ocasião, o gestor também agradeceu aos trabalhadores pelo empenho diário na prestação dos serviços à população. “Todo o nosso esforço, ao longo dos oitos anos, para manter o pagamento da gratificação natalina e dos salários em dia, se deu como forma de agradecimento a cada servidor por contribuir significativamente para que a nossa cidade se tornasse um lugar melhor para os aracajuanos. Sem vocês, não teríamos realizado ações tão efetivas em benefício da cidade e da população”, frisou.

Foto: Marcos Panxão