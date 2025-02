PMA recepciona comitiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento

Nesta quarta-feira, 12, integrantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estiveram na Prefeitura de Aracaju. A equipe veio à capital sergipana para fortalecer a parceria existente com Aracaju e apresentar a atual gestão municipal aos representantes. A comitiva foi recepcionada pelo vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques, pelos secretários de Governo Itamar Bezerra e o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva. Neste encontro inicial, foram discutidos alguns pontos de projetos que estão em andamento financiados pelo BID e as perspectivas para futuras parcerias.

O vice-prefeito Ricardo Marques destacou a importância da continuidade dos projetos em parceria com o BID. “O compromisso da nova gestão é priorizar sempre o melhor para a população de Aracaju, então para nós é essencial dar seguimento às iniciativas que visam o desenvolvimento urbano e social da nossa capital”, relatou.

Diego Arcia, chefe da missão BID em Aracaju ressaltou que o banco está à disposição para contribuir com novos projetos sociais na cidade. “A nossa parceria com Aracaju é uma das que mais nos trouxe retorno e nós queremos reafirmar o compromisso em promover o progresso da cidade, por meio de projetos estruturantes e sustentáveis”, enfatizou.

Após a reunião de apresentação, a comitiva seguiu para o auditório do Centro Administrativo para a discussão da nova Carta Consulta. A equipe fica em missão em Aracaju até quinta-feira, 13, e cumpre uma agenda de visitas e reuniões.

Foto: Ronald Almeida/Secom