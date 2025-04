POPULAÇÃO SERGINA PODE BUSCAR POR VAGAS DE TRABALHO SEM SAIR DE CASA COM A PLATAFORMA GO SERGIPE

Mais de cinco mil pessoas e quase 100 empresas já se cadastraram na plataforma ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’, a ferramenta digital de intermediação de mão de obra do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Mais de 900 vagas de emprego foram disponibilizadas, até o momento, e quem busca por recolocação do mercado formal pode se candidatar sem sair de casa, diretamente pelo site.

Aracaju, Itabaiana, Barra dos Coqueiros e Lagarto são as cidades com o maior número de vagas informadas. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), continua atendendo presencialmente na sede do NAT, auxiliando o cadastro de quem tiver dificuldade ou ainda estiver com dúvidas. O funcionamento permanece igual, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, na capital.

Para se cadastrar no site GO Sergipe, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. A equipe técnica do NAT também auxilia as pessoas que ainda não têm este acesso. Além disso, no atendimento presencial é preciso levar documentos pessoais RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O empregador também foi beneficiado com o GO Sergipe. Ele pode recrutar novos talentos de forma mais ágil, informando as necessidades de mão de obra e iniciar a seleção para as empresas. É possível acessar currículos e selecionar profissionais com o perfil procurado. Além disso, empreendedores e pessoas em busca de cursos de qualificação também podem se inscrever nos programas ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’ também disponíveis na ferramenta.

Outras informações pelo WhatsApp 999 58-8865. Todas as oportunidades são divulgadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe).

Foto: Erick O’Hara