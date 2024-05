POTENCIAL DO RIO E SERGIPE NA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS E NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA É DESTAQUE NA OTC HOUSTON

O Brasil é reconhecido globalmente pela sua significativa produção de petróleo e gás natural, com o estado do Rio de Janeiro desempenhando um papel fundamental como hub atual e futuro nesse cenário energético. Além disso, a consolidação de novas fontes de energia voltadas para a descarbonização, como as eólicas offshore e o hidrogênio, junto com a expansão da tecnologia de Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono (CCUS), estão intrinsecamente ligadas ao mercado de petróleo e gás. As habilidades existentes em operações offshore, desenvolvimento de infraestrutura e na indústria naval no Rio de Janeiro representam vantagens competitivas que podem impulsionar o desenvolvimento dessas novas indústrias. Esse é um dos destaques apresentados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) durante a OTC Houston 2024.

“É o nono ano em que participamos na OTC Houston e a parceria com a APEX é muito importante. O Rio se distingue do restante do país, não apenas por ser o principal estado produtor, como também pelo trabalho fantástico no mapeamento de oportunidades, dando suporte ao desenvolvimento tecnológico por meio dos Institutos de Tecnologia e Inovação da Firjan SENAI e SESI”, disse o vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Durante esta edição da OTC, a federação fez o pré-lançamento de uma publicação inédita da Firjan SENAI SESI voltada paras as temáticas de descarbonização, cuja versão completa será publicada durante a Macaé Energy 2024 em junho. O documento cita que aproximadamente 40% dos investimentos potenciais mapeados para os mercados de petróleo, gás, energia e naval estão relacionados às energias renováveis. Os projetos já anunciados, como os de eólicas offshore e hidrogênio, que totalizam cerca de US$ 70 bilhões de investimento, têm o potencial de gerar mais de 1 milhão de empregos ao longo de sua implementação, ao longo da próxima década.

Enquanto isso, o estado de Sergipe também está marcando presença nesta feira. Com o objetivo de atrair novos investimentos para o estado, uma comitiva liderada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) participa do evento para dialogar com diversas personalidades e instituições influentes no setor energético mundial.

“Nosso objetivo é projetar Sergipe e todas as suas potencialidades para uma audiência global. Pensando nisso, o Estado está novamente participando ativamente na principal conferência de petróleo offshore da atualidade, engajando-se em diálogos com vários profissionais do setor energético e buscando novas oportunidades de negócio, visando impulsionar ainda mais o desenvolvimento de Sergipe”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa. O titular da Sedetec representa o governador Fábio Mitidieri durante a viagem oficial.

Já o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, ressaltou que a presença de Sergipe na OTC demonstra a visão do Governo do Estado para o segmento. “A gestão estadual vem conduzindo uma política sólida para o setor de óleo e gás, comprometida tanto com obras estruturantes quanto com a construção de uma legislação moderna e arrojada. Sergipe vem ganhando destaque no Brasil e no exterior, e chega à OTC como um ator promissor e dinâmico, que tem em sua matriz energética um importante viés de geração de emprego e renda”, avaliou.

Fonte e foto Petronocicias

https://petronoticias.com.br/potencial-do-rio-de-janeiro-e-sergipe-na-producao-de-oleo-e-gas-e-na-transicao-energetica-e-destaque-na-otc-houston/