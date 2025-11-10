Prazo para licenciamento de veículos com placa final 0 encerra em 28 de novembro

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) alerta os proprietários de veículos com placa final 0 sobre o prazo para realização do licenciamento anual obrigatório, que vai até 28 de novembro. O procedimento é essencial para assegurar que o veículo esteja em conformidade com as normas de segurança, ambientais e documentais exigidas por lei.

De acordo com a diretora-presidente do Detran/SE, Naleide de Andrade, manter o licenciamento em dia é uma forma de garantir segurança e respeito às regras de trânsito. “O licenciamento é um ato de responsabilidade. Além de evitar penalidades, o condutor contribui para um trânsito mais seguro e organizado”, destacou.

Para realizar o licenciamento, o proprietário deve quitar o IPVA, possíveis multas e a taxa de licenciamento. O DUA (Documento Único de Arrecadação) pode ser emitido pelo site e aplicativo do Detran/SE, pelo chatbot disponível no portal e, também, nos caixas eletrônicos do Banese, facilitando o acesso e a regularização.

O não cumprimento do prazo configura infração grave, conforme o Artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultando em multa gravíssima, sete pontos na CNH e remoção do veículo até a regularização.

O Detran/SE reforça que a regularização do licenciamento é fundamental para garantir um trânsito mais seguro, legal e consciente, e recomenda que os proprietários não deixem para a última hora.

Foto: Erick O’Hara