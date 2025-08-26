Prazo para licenciamento dos veículos com placa final 7 encerra em 29 de agosto

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) segue o cronograma oficial de licenciamento de veículos para o exercício de 2025. Proprietários de veículos com placa final 7 têm até a próxima sexta-feira, 29, para realizar o pagamento do licenciamento.

A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser feita por meio do site oficial do Detran/SE, acessando a aba ‘Veículo’. Também é possível gerar o DUA por meio do aplicativo Detran/SE (iOS e Android), nos caixas eletrônicos do Banese e no chatbot do site do Detran.

Entre as facilidades para o pagamento do licenciamento estão a possibilidade de parcelamento do valor do IPVA através do cartão de crédito, bem como o pagamento via modalidade PIX.

Após a quitação do licenciamento anual, os proprietários devem acessar o site do Detran/SE para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do exercício 2025, utilizando a aba ‘Veículos’ e depois acessar a opção Emissão do CRLVe (Documento de circulação do veículo).

Manter o licenciamento em dia é essencial para evitar transtornos legais e financeiros, além de garantir a segurança jurídica e operacional do veículo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo que não esteja devidamente licenciado configura infração gravíssima (art. 230, inciso V), sujeita à multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo ao pátio.

