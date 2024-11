Pré-Caju: com apoio da PMA, evento impulsiona o crescimento econômico

Reconhecido como a maior prévia de Carnaval do Brasil, o Pré-Caju 2024 vai animar, mais uma vez, a Orla da Atalaia entre os dias 8 e 10 de novembro. O evento contará com grandes atrações, como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques e Xanddy Harmonia, e recebe o suporte da Prefeitura de Aracaju, que garantirá a infraestrutura e logística necessárias para a diversão dos foliões. Essa parceria, que há anos tem dado certo, fortalece o turismo da capital e impulsiona o desenvolvimento econômico da cidade.

Dada a importância da festividade para Aracaju, o prefeito Edvaldo Nogueira tem sido um dos maiores defensores da realização do Pré-Caju, reconhecendo o impacto positivo que o evento gera no turismo e na economia local. A festa acontece em um período estratégico, próximo ao início da alta temporada, permitindo uma divulgação mais ampla da cidade, aumentando as chances de atrair visitantes e recursos financeiros para a capital durante o verão. Dessa forma, a festa se alinha a uma estratégia de promoção das potencialidades de Aracaju ao longo do ano.

“O Pré-Caju é um evento essencial para Aracaju, não apenas por sua grandiosidade, mas pelo impacto positivo que gera em nossa economia e no turismo local. A festa atrai milhares de visitantes, promovendo a cidade e fortalecendo o comércio e os serviços durante a alta temporada. Como prefeito, sempre considerei fundamental o apoio da Prefeitura para garantir a infraestrutura e a segurança necessárias, permitindo que tanto os moradores quanto os turistas desfrutem de momentos inesquecíveis, e mostrando a todos a hospitalidade e o potencial de nossa capital”, afirmou Edvaldo Nogueira.

De acordo com uma projeção do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), os gastos com turismo internacional no Brasil atingirão US$ 7 bilhões (mais de R$ 38,3 bilhões) até o fim de 2024, um aumento de 9,5% em relação a 2019, período pré-pandemia. Os dados apontam ainda que o setor representará mais de oito milhões de empregos no Brasil, o que corresponde a 8,1% do total de empregos no país. Isso mostra o quanto o turismo é importante para a economia brasileira, e a relevância de a administração municipal saber aproveitar o potencial do Pré-Caju para atrair mais pessoas de fora.

Desta forma, a Prefeitura de Aracaju oferece total apoio ao Pré-Caju, envolvendo diversos órgãos responsáveis pelos serviços de transporte, trânsito, saúde, assistência social, segurança e limpeza pública. Centenas de profissionais estão mobilizados nos bastidores para garantir que a festa e a vivência na cidade sejam excepcionais.

Destino turístico e economia em alta

Em meio aos preparativos, o secretário municipal do Turismo, Jorge Fraga, ressalta a importância do evento para promover a cidade como um destino turístico atraente e bem estruturado.

“O Pré-Caju serve como um importante cartão de visitas para a capital, já que ocorre em um dos principais pontos turísticos da cidade. Além disso, proporciona a chance de demonstrar como a capital é bem estruturada e preparada para receber turistas, especialmente com a chegada do verão. Assim, a festa fortalece a imagem da cidade como um destino turístico, tornando-se uma aliada na promoção que realizamos durante todo o ano”, explica Jorge Fraga.

Durante os três dias de festa, o Pré-Caju gera empregos e renda em diversos setores da economia, além de atrair visitantes de várias regiões, proporcionando diversão e alegria. Ao projetar a capital Aracaju no cenário nacional, atrai turistas de Sergipe e de outras partes do Brasil.

O secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, ressalta que “ao participar da festa, esses visitantes consomem produtos e serviços, se hospedam nos hotéis da cidade, jantam em restaurantes e fazem compras no comércio local, o que impulsiona a economia. Esse aumento na atividade econômica resulta em uma maior arrecadação de impostos, beneficiando tanto o estado quanto o município”.

AAN – foto Sergio Silva