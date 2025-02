PREFEITURA DE ARACAJU BUSCA PARCERIA COM ISRAEL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO

A Prefeitura de Aracaju, por meio do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, e do diretor de Inovação , Jorge Brandão, participou de uma reunião estratégica na Embaixada de Israel, em Brasília, com o embaixador Daniel Zohar Zonshine.

O encontro teve como foco principal o fortalecimento de parcerias que possam impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico de Aracaju.

Durante a reunião, o embaixador sinalizou simpatia pela cidade de Aracaju e demonstrou interesse do governo israelense em estreitar parcerias em inovação e infraestrutura. Ele também apresentou um portfólio de empresas israelenses que podem fazer parte dessas cooperações, indicando novas oportunidades para inovação e crescimento no município. O secretário Dilermando Júnior destacou que as negociações avançaram positivamente, com um forte interesse mútuo em estabelecer colaborações futuras.

Como gesto de agradecimento pela recepção, a equipe da Prefeitura entregou ao embaixador uma obra do renomado artista sergipano Tintiliano, um presente enviado pela prefeita Emília Corrêa. Na ocasião, a comitiva também formalizou um convite para que Daniel Zohar Zonshine visite Aracaju e conheça mais de perto os avanços da nova gestão municipal.

O embaixador aceitou o convite e informou que ajustará sua agenda para visitar a prefeita e acompanhar de perto as iniciativas econômicas e tecnológicas em andamento na cidade. “Israel é uma potência quando falamos de inovação, empreendedorismo e tecnologia, estando entre os principais países do mundo em pesquisa e desenvolvimento. O interesse das empresas israelenses em Aracaju mostra que nossa cidade tem atrativos e potencial para se tornar um polo de inovação e crescimento econômico”, destacou Dilermano.

