PREFEITURA DE ARACAJU CONSOLIDA A VINDA DE INDÚSTRIA DE VIDROS E GARANTE 300 NOVOS EMPREGOS PARA A CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, segue fortalecendo seu compromisso de transformar a capital em um polo cada vez mais atrativo para novos investimentos.

Nesta semana, o secretário Dilermando Júnior e o diretor de Atração de Empresas, Ygor Sydharta, visitaram a sede da São Cristóvão Temper, em Betim-MG, uma das maiores empresas de beneficiamento de vidros do Brasil.

A visita marcou a consolidação da chegada da empresa à capital sergipana, onde será instalada uma nova unidade para abastecer todo o mercado das regiões Norte e Nordeste. O investimento estimado em R$ 30 milhões representa um importante avanço para o desenvolvimento econômico da cidade e resultará na geração de 300 empregos diretos.

“Esse é um passo histórico para Aracaju. Estamos falando da vinda de uma empresa que vai gerar emprego, movimentar a economia e colocar nossa cidade em uma posição estratégica para o abastecimento de todo o Norte e Nordeste. É fruto de um trabalho constante da Prefeitura e de parcerias sólidas que têm colocado Aracaju no mapa dos grandes investidores”, destacou o secretário Dilermando Júnior.

“Escolhemos Aracaju por uma localização estratégica na região para atendermos o Norte e Nordeste. Uma área que possui muitos investimentos na construção civil e cresce cada vez mais. A receptividade da equipe da Secretaria de Desenvolvimento foi muito boa, me senti acolhido e eles também acreditaram no diferencial do nosso grupo São Cristóvão”, afirmou Fernando Silva, diretor-presidente do grupo.

Por muitos anos, indústrias se instalavam no interior do estado, deixando Aracaju fora do radar de crescimento. Esse cenário, no entanto, começou a mudar. Sob a liderança da prefeita Emília Corrêa, a capital vem adotando uma política moderna, séria e estratégica de atração de empresas, com resultados já visíveis e concretos.

Aracaju vive um novo ciclo de desenvolvimento, com mais empregos, renda e oportunidades para quem vive na cidade.

Texto e foto AAN