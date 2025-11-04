PREFEITURA FIRMA PARCERIA COM A CALLINK E AVANÇA NA INTERMEDIAÇÃO PRA GERAR NOVOS EMPREGOS EM ARACAJU

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) recebeu na manhã desta segunda-feira (03), representantes da empresa Callink, além do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Júnior.

O encontro teve como objetivo discutir a formação de um banco de talentos em diversas áreas, estratégias de qualificação profissional, acompanhamento das capacitações e o planejamento estratégico voltado à comunicação e ao alinhamento técnico e jurídico entre as instituições.

Durante a reunião, também foi destacada a importância do uso de dados do Observatório Social para orientar contratações mais assertivas e direcionadas, de acordo com as demandas específicas de mercado.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, ressaltou o valor dessa aproximação entre o poder público e o setor privado: “Hoje recebemos a administração da Callink, e essa parceria é muito importante para a Prefeitura. Nossa prefeita, Emília Corrêa, quer que estejamos sempre próximos dos empresários e do povo, para que possamos oferecer qualificações assertivas e que realmente gerem oportunidades de emprego. Essa aproximação é essencial, e tudo o que o poder público puder fazer para melhorar as condições de trabalho das nossas pessoas, nós faremos. É a nova gestão da nova Prefeitura de Aracaju e da nova Fundat”.

O secretário da Semde, Dilermando Júnior, destacou o alinhamento estratégico entre as instituições. “É um trabalho importante de articulação para que possamos iniciar a capacitação voltada à área de telemarketing, entendendo perfis e necessidades. Nosso objetivo é oferecer infraestrutura adequada, como salas, computadores e ambientes favoráveis, para entregar o melhor resultado possível a essa grande empresa que está se instalando na nossa cidade, graças ao trabalho da prefeita Emília Corrêa, que tem aberto portas e acolhido novas oportunidades”.

O diretor-geral da Callink, Marcelo Machado, também reforçou o entusiasmo com a parceria. “Estamos iniciando um trabalho em Aracaju que acreditamos será de grande sucesso. Essa reunião foi fundamental para acertar pontos e definir caminhos com o apoio da Fundat, que será essencial para o crescimento da empresa, e principalmente, para o desenvolvimento da população de Aracaju”.

A diretora de Recursos Humanos da Callink, Diana dos Santos, ressaltou o compromisso da empresa com a geração de empregos e qualificação. “Já contratamos mais de 100 pessoas para o novo call center e queremos fortalecer ainda mais essa parceria com a Fundat. Nosso objetivo é que os profissionais cheguem cada vez mais preparados, capacitados e prontos para crescer conosco. Queremos evoluir junto com Aracaju e contribuir para o seu desenvolvimento”, afirmou.

Foto: Ascom/Fundat