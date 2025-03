Prefeitura de Aracaju lança Campanha Destinar para incentivar doações via IR

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), lançou, nesta quinta-feira, 20, a Campanha Destinar. A iniciativa tem como objetivo estimular pessoas físicas que declaram o Imposto de Renda no modelo completo a contribuírem com até 6% do valor devido para a política municipal de proteção às crianças, aos adolescentes e aos idosos.

A campanha possibilita que os cidadãos destinem até 3% do valor do seu imposto a pagar ou a restituir para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou para o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos, sem custo adicional para o contribuinte.

A cerimônia de lançamento contou com a presença da prefeita Emília Corrêa, do vice-prefeito Ricardo Marques, do vereador Lúcio Flávio, da secretária da Semfas, Simone Valadares, e de representantes das instituições apoiadoras da campanha, como a coordenadora da Comissão do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC-Voluntário), Lana Veiga, e o delegado da Receita Federal em Sergipe, André Santana Passos. Também participaram as presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Maria José de Matos, e do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Ula Ribeiro, além de secretários municipais.

IMPORTÂNCIA DA CAMPANHA

De acordo com a prefeita Emília Corrêa, entre 2018 e 2024, mais de R$ 4 milhões foram destinados a projetos sociais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população assistida pelas organizações da sociedade civil. “O surpreendente é que esse valor poderia ser ainda maior se houvesse uma melhor divulgação. Por isso, apelamos aqui à imprensa e às pessoas presentes para que possam nos ajudar no compartilhamento dessa campanha, que contribui tanto para a mudança de contextos de vida de crianças, adolescentes e idosos”, destacou a prefeita.

A secretária da Semfas, Simone Valadares, ressaltou a importância de conscientizar a população sobre a destinação do imposto. “Muitos contribuintes não sabem para onde vai o imposto que pagam. Com o Destinar, a pessoa sabe exatamente o destino de, ao menos, 6% do valor atribuído ao imposto a pagar ou a ser restituído. Vejam a importância do acesso à informação, para que as pessoas saibam como podem ajudar o próximo de uma maneira tão simples”, pontuou.

Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Maria José de Matos, a presença da prefeita no evento reforça a relevância do trabalho conjunto em prol dos direitos dos idosos, crianças e adolescentes. “Essa é uma causa justa e séria, não é à toa que temos a atuação da Receita Federal na campanha, que dá transparência à destinação dos recursos”, afirmou.

A coordenadora do CRC-Voluntário, Lana Veiga, relembrou os avanços na arrecadação ao longo dos anos. “Quando assumimos a coordenação do Conselho Regional de Contabilidade, em 2016, tínhamos uma destinação de R$ 160 mil. Naquele momento, eu já fiquei muito feliz. No ano passado, chegamos a mais de R$ 2 milhões. A destinação de cada pessoa faz a diferença para muitos que precisam de nós. Vamos dividir esse peso com o ‘leão’, deixemos 94% com ele e digamos para onde queremos que vá os 6% restantes”, destacou Lana.

Para reforçar a importância da campanha, a Orquestra Jovem de Sergipe, instituição beneficiada com recursos do Fundo da Criança e do Adolescente, fez uma apresentação especial no evento. Com 11 anos de atuação, a Orquestra tem contribuído para a formação musical de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A Declaração do Imposto de Renda teve início no dia 17 de março e segue até 30 de maio. A doação pode ser feita diretamente na declaração do Imposto de Renda, no modelo completo, com a possibilidade de destinar 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e/ou 3% para o Fundo Municipal do Idoso. As instituições beneficiadas são selecionadas por meio de editais de chamamento público.

