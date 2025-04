Prefeitura de Aracaju realizará novo leilão público no próximo dia 30 de abril

No intuito da destinação adequada a itens sem uso pelo poder público e transparência ao processo de remanejamento, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), está organizando os detalhes do próximo leilão público de 2025, que ocorrerá no dia 30 de abril. Estarão disponíveis para arremate 15 lotes: veículos, eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos de informática.

O edital com a lista completa dos itens, bem como as regras de participação, já está disponível no site da empresa responsável pelo certame: www.rjleiloes.com.br. A ação integra o planejamento estratégico da gestão da prefeita Emília Corrêa, que tem como uma de suas diretrizes a valorização dos bens públicos, a responsabilidade fiscal e a transparência administrativa. Os bens não têm mais utilidade para a administração municipal, mas possuem potencial de reaproveitamento por parte da população.

Como afirma o secretário da Seplog, Thyago Silva, a realização de leilões periódicos reforça o compromisso da atual gestão com a eficiência no uso dos recursos públicos. “Os bens leiloados retornam à sociedade como receita para novas aquisições e investimentos. A expectativa é que eles movimentem investimentos para a renovação do patrimônio do município, além de beneficiar diretamente a população interessada em adquirir os itens ofertados”, destaca.

Visitação

Os leilões são organizados e realizados pelo Departamento Central de Patrimônio do Município (DCPM). Diretor do setor e presidente da Comissão do Leilão, Evandro Lessa diz que os interessados poderão visitar os lotes entre os dias 22 e 29, das 8h às 12h e das 14h às 16h. “A visita presencial é uma etapa fundamental para que os participantes conheçam os bens em oferta e façam suas escolhas com segurança”, ressalta.

Confira os locais de visitação por lotes:

Lotes 01 a 10 (Bens inservíveis): galpão de depósito da Seplog, localizado na Rua Carlos Correia, nº 520, bairro Siqueira Campos.

Lote 11 (Cofre Rack): estacionamento da sede da Emurb, localizado na avenida Augusto Franco, nº 3340, bairro Ponto Novo.

Lotes 12 a 15 (Veículos usados): estacionamento da Gerência do Almoxarifado e Patrimônio da Saúde, na Avenida Augusto Franco, nº 2500, bairro Ponto Novo.

