Prefeitura de Aracaju realizará o 3º Leilão Público de 2025 em novembro

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), realizará no dia 6 de novembro, a partir das 9h30, o 3º Leilão Público de 2025. O certame ocorrerá exclusivamente na modalidade on-line, oferecendo à população a oportunidade de adquirir itens que não são mais utilizados pela administração municipal, a exemplo de mobiliários, eletrônicos e veículos usados pertencentes ao patrimônio municipal.

A iniciativa é coordenada pelo Departamento Central de Patrimônio do Município (DCPM/Seplog) e integra o planejamento estratégico da gestão municipal, voltado à modernização dos processos de gestão patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e com as diretrizes de eficiência e responsabilidade administrativa.

Os itens estarão expostos à visitação de 3 a 5 de novembro. Para o secretário da Seplog, Thyago Silva, a atual gestão tem priorizado a eficiência e a responsabilidade na administração do patrimônio público, fortalecendo práticas de governança e boas práticas administrativas na capital.

“Cada ação conduzida pelo Planejamento de Aracaju reforça nosso compromisso com a seriedade e o uso consciente dos recursos municipais. A realização desses leilões mostra que é possível gerir o patrimônio público com transparência e foco em resultados que beneficiem o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

De acordo com o diretor do DCPM, Evandro Lessa, a realização periódica dos leilões assegura transparência, economicidade e correta destinação de bens que já não atendem às necessidades da administração. “A alienação dos bens e veículos usados é uma ação estratégica que contribui para a renovação do acervo patrimonial, evitando desperdícios e gerando receita para novos investimentos públicos”, destacou.

Para mais informações consulte o edital, localizado no site do pregoeiro, ou entre em contato com a equipe responsável pelo telefone fixo (79) 4009-8155.

Foto: Diego Souza/Ascom Seplog