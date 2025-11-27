Prefeitura fomenta emprego e renda com qualificação assertiva e políticas públicas

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), tem fomentado, ao longo de 2025, geração de emprego a partir da qualificação profissional da população. As ações desenvolvidas têm contribuído para a inserção no mercado de trabalho e fortalecido políticas públicas voltadas à empregabilidade e ao empreendedorismo local, com foco em resultados concretos e duradouros.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, destaca que as medidas implementadas nos últimos meses demonstram avanços expressivos, especialmente no aumento da estabilidade no emprego entre os trabalhadores formados pela fundação, um indicativo de que as capacitações têm sido assertivas e alinhadas às demandas do mercado.

“Consideramos que tivemos êxito mesmo com tantos percalços, mesmo com equipamentos danificados, arrumamos estratégias para que a gente conseguisse adentrar ainda mais nas comunidades. A exemplo disso, fomos para o Mosqueiro, uma das áreas mais negligenciadas, e foi uma das exigências da prefeita Emília que chegássemos primeiro a esses locais. Lá encontramos um espaço acessível, amplo, que transformamos em salas de estética, de informática, de aula comum, uma cozinha robusta e até uma horta sustentável. Essa chegada ao Mosqueiro foi muito importante, algo que não era previsto, pois não tínhamos um equipamento lá. Tivemos que readequar estruturas, reduzir custos e garantir eficiência. Fizemos isso também no Santa Maria, num ponto estratégico, junto a outros equipamentos da prefeitura. Isso agradou a população e nos permitiu criar o novo espaço do Mosqueiro”, salientou Melissa Rollemberg.

Segundo a gestora, as ações seguem uma lógica de planejamento e responsabilidade com o dinheiro público. “Trabalhamos com estratégia e responsabilidade, aplicando economia e eficiência, o que tem gerado frutos. Temos ainda equipamentos que serão reformados, como os dos bairros Porto D’Antas, Jardim Esperança e Santos Dumont, todos com previsão de obras em 2026. Este ano, entregaremos também o equipamento da Farolândia, que será o polo de tecnologia da Fundat na Praça da Juventude, um projeto que simboliza a preocupação da prefeita com a juventude e o acesso à inovação”, explica.

Melissa destaca que a qualificação tecnológica é uma das prioridades da gestão. “Temos tecnologia nas unidades da Coroa do Meio, Mosqueiro, Santos Dumont, Santa Maria e, em breve, na Farolândia. A prefeita exige esse empenho, mesmo com poucos recursos, para garantir que a tecnologia chegue a todas as Unidades de Qualificação Profissional”.

Durante a inauguração da nova UQP do Mosqueiro, a dona de casa Neide Góis comemorou a inauguração e falou da necessidade de mais equipamentos públicos na região. “Com os anos, a Zona de Expansão cresceu e esses serviços são benéficos para quem mora aqui. Tem muitos jovens que precisam fazer um curso, muitos senhores também, e tendo uma localidade perto é ótimo, porque facilita muito em questão de deslocamento. Sem falar que é gratuito. Isso é o mais importante. Realmente é gratificante mesmo ver isso acontecer. Ao menos alguma coisa boa veio para a nossa área e eu creio que vai chegar mais ainda”, disse.

Morador do bairro Santa Maria, Elder Seixas, que já participou dos cursos de Portaria e Almoxarifado e atualmente faz Informática Básica, ressaltou a importância das qualificações e da nova UQP na comunidade. “Eu tenho aproveitado todas as oportunidades. Já fiz alguns cursos aqui e quero continuar fazendo até conquistar uma nova chance no mercado de trabalho. A estrutura que a Prefeitura de Aracaju trouxe fez toda a diferença, pois são mais cursos, mais equipamentos modernos e muito mais opções para quem quer se qualificar. Isso não só ajuda a gente de Aracaju, mas também pessoas de outros lugares de Sergipe que buscam melhorar de vida. É uma oportunidade que não tínhamos antes”, declarou.

Avanços históricos

Outro ponto de destaque é o incentivo ao primeiro emprego e ao protagonismo juvenil. “Temos o projeto Empresa Protagonista, que já vai para a segunda edição e tem sido um sucesso. Ele cria parcerias com empresários locais para garantir estabilidade a jovens de 16 a 24 anos, principalmente no comércio. As empresas que cumprem as metas ganham o selo ouro da prefeitura. Isso é importante para promover justiça social e cumprir a meta do plano de governo da prefeita, que prevê oportunidades para os jovens”, afirma.

Para a estudante universitária Nicole Mendes, de 18 anos, que participou da qualificação do projeto Empresa Protagonista, destacou a transformação pessoal que vivenciou com o curso de atendimento ao cliente. “Pretendo melhorar meu currículo com esse curso para conseguir novas oportunidades de emprego e também para me preparar melhor para as demandas da faculdade, principalmente em relação à comunicação. Esses dois dias me ajudaram bastante. Antes eu era muito tímida, mas assim que cheguei, me senti à vontade, peguei o microfone e comecei a falar. Acho que melhorei muito”, contou.

A presidente Melissa também destaca a Lei do Jovem Aprendiz Municipal, que estava parada desde 2017 e foi reativada na atual gestão. “A prefeita nos pediu que colocássemos isso em pauta. Em maio, ela sancionou a lei do jovem aprendiz municipal, garantindo que jovens entre 14 e 18 anos possam ingressar no mercado de trabalho, suprindo uma lacuna da legislação federal. Cada secretaria será responsável pela contratação desses jovens, o que representa o cumprimento efetivo do programa de Primeiro Emprego”.

A estudante Alice Rodrigues de Santana, de 13 anos, destacou que pretende participar do programa e buscar autonomia financeira por meio da iniciativa. “Ano que vem já terei 14 anos e poderei participar, e esse projeto de jovem aprendiz é algo fundamental para os jovens porque eles podem ter mais independência financeira e mais responsabilidade. Porque vamos começar a conhecer o mundo do trabalho, ter mais conhecimento de como as coisas funcionam para a vida adulta. É meio que um treinamento. E eu acho que isso é fundamental para mim, porque eu quero ter essa independência para saber administrar o meu dinheiro corretamente”, declarou.

A Fundat também tem voltado atenção às mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente por meio de cursos de gastronomia e estética. “Fizemos um projeto-piloto de feiras para que as mulheres qualificadas pudessem continuar aplicando o que aprenderam, agora com foco no empreendedorismo. Elas participam de feiras como o Giro Fundat e o Tamo Junto, onde comercializam seus produtos. Mais de 600 mulheres já foram qualificadas neste ano, muitas delas mães atípicas, que buscam na gastronomia uma forma de renda sem precisar sair de casa. A prefeita sempre diz que a missão é ensinar a pescar, não apenas dar o peixe, e é isso que temos feito”.

Melissa explica que a Fundação também apoia a formalização de empreendedores. “Implantamos a Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae e o sistema S, que tem ajudado muita gente a se formalizar, acessar crédito e crescer. Formalizar é o caminho para quem quer expandir um negócio, e as feiras e cursos têm estimulado isso”, destacou.

Entre os projetos itinerantes, a presidente destaca o Giro Fundat, que tem levado serviços de qualificação e encaminhamento profissional a diversos bairros. “Já estivemos no Olaria, 17 de Março, Santa Maria, Santos Dumont, Coroa do Meio, Bugio, Bairro Industrial, América, Mosqueiro e Siqueira Campos. O Giro aproxima a comunidade dos serviços da fundação e tem tido grande adesão”.

Outra iniciativa importante é o SIGAF, sistema que permite que os cidadãos enviem currículos e façam inscrições em cursos sem sair de casa. “O SIGAF é um avanço tecnológico que resolve um dos maiores gargalos: a locomoção. Muitas pessoas não conseguiam chegar às nossas unidades. Agora, tudo pode ser feito de forma online, reduzindo custos e ampliando o acesso”, disse.

Entre as novidades, Melissa cita o Qualinova, projeto que está renovando o parque tecnológico das unidades. “Conseguimos transformar equipamentos inservíveis em úteis e estamos adquirindo novos computadores, impressoras e televisores para aprimorar os cursos. Tudo isso para garantir ensino de qualidade, especialmente nas áreas de tecnologia”, informou.

Políticas públicas de empregabilidade

A presidente lembra que 2026 trará uma nova fase de expansão e reestruturação das unidades. “Teremos a reforma e reconstrução de espaços importantes, como o do Jardim Esperança, que será demolido e reconstruído. Além disso, Aracaju terá, pela primeira vez, o Sistema Nacional de Emprego (SINE), o que garantirá verbas do Ministério do Trabalho e fortalecerá ainda mais as políticas de emprego e renda”, destacou.

Melissa ressalta que os resultados já podem ser sentidos. “Nós avançamos muito em relação a 2024 e batemos recordes na taxa de estabilidade no emprego. Isso mostra que as qualificações são assertivas, porque estabilidade significa que as pessoas estão preparadas e atendem às expectativas dos empregadores. Quando há estabilidade, há confiança. Isso é melhor do que apenas aumentar números de contratações, porque mostra que as pessoas permanecem nos empregos”.

Segundo ela, a taxa de estabilidade é um reflexo direto da política de qualificação eficiente. “As empresas estão satisfeitas com os profissionais que saem da Fundat, porque eles chegam prontos para o que o mercado exige. Tivemos um crescimento de mais de 57% na estabilidade em comparação ao ano passado, o que dobra os resultados dos anos anteriores. Isso mostra que estamos no caminho certo e que a política da prefeita Emília Corrêa tem dado certo, com foco em dignidade, oportunidade e eficiência”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA