Prefeituras municipais têm aderido ao Banese Social para pagamento de benefícios

O Cartão integra o portfólio do Banese Card, é utilizado por 14 prefeituras e pelo Governo de SE no pagamento de programas sociais, injetando na economia local cerca de R$ 5 milhões/mês.

Com o objetivo de auxiliar ainda mais o crescimento das economias municipais sergipanas, o Banese, através do Banese Card, criou o Banese Social, um cartão de crédito para recebimento de benefícios sociais pagos pelo Governo do Estado e prefeituras, que tem injetado mensalmente na economia local cerca de R$ 5 milhões. O maior diferencial do Banese Social está em atuar de maneira geográfica, ou seja, o benefício creditado no cartão só poderá ser usado no comércio do município pagador.

Atualmente, recebem benefícios através do Banese Social cerca de 92 mil pessoas, que são atendidas por oito programas do Governo de Sergipe e por 14 prefeituras. Utilizam o cartão os programas estaduais: Fundo de Combate à Pobreza, Ser Criança, Mãe Solo, Gestante, CMais PVHA, CMais Fenil, Vale Gás e SPM Mulher; e as prefeituras de Muribeca, Lagarto, Arauá, São Francisco, Macambira, São Domingos, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Salgado, Riachão do Dantas, Pedra Mole, Frei Paulo, Pirambu e Nossa Senhora da Glória.

O município mais recente a aderir ao Banese Social foi Amparo do São Francisco, distante 116 Km de Aracaju. De acordo com o prefeito Marcos Sandes, o Banese Card foi o parceiro ideal para operacionalizar o Bolsa Amparo e o Educa Amparo (este último destinado a alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA), programas que auxiliarão na redução das necessidades dos beneficiários. Quando os pagamentos forem iniciados, serão contempladas, mensalmente, 400 famílias, um investimento da prefeitura amparense na ordem aproximada de R$ 100 mil. O lançamento foi feito durante a realização do Sergipe é Aqui no município, no mês de setembro.

“Escolhemos o Banese Card porque ele já tem expertise nessa atividade de pagamento de benefícios sociais através de cartão, e também porque da maneira como operacionalizam, os recursos pagos aos amparenses circularão dentro do nosso município, e não em outra localidade, e isso ajudará muito a aquecer o nosso comércio e consequentemente, a nossa economia”, afirmou o prefeito Marcos Sandes. O presidente do Banese Card, Thiago Bahia, ressaltou a importância do cartão de pagamento de benefícios tanto para a sociedade, quanto para os que compõem a empresa.

“O Banese social é mais que um cartão, ele é inclusão social e dignidade para o sergipano, eficiência na gestão pública, praticidade para quem utiliza, e a certeza de que o comércio local será fomentado. Além disso, fortalece a autonomia dos usuários, pois farão as compras de acordo com as reais necessidades que possuírem. E nós, do Banese Card, somos honrados por podermos entregar essa ferramenta de transformação social, que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico da nossa gente, do nosso estado”, declarou Thiago Bahia.

Texto e foto ascom Banese