Prêmio Sebrae de Jornalismo está com as inscrições abertas

A 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) está com inscrições abertas até 9 de junho. As matérias podem ser inscritas, gratuitamente, em quatro categorias: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Além disso, também será contemplada a categoria especial Jornalismo Universitário, que tem o objetivo de fomentar a produção jornalística desenvolvida por estudantes de Comunicação, além de reconhecer e incentivar novos talentos.

Podem ser inscritos no PSJ conteúdos jornalísticos veiculados de 3 de junho de 2024 a 8 de junho de 2025 nos diferentes canais da imprensa, bem como em novas plataformas digitais. Assim como nos anos anteriores, a 12ª edição será realizada em três etapas: a primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional.

Esse ano, o prêmio tem como tema geral “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios.” Cada profissional poderá concorrer com, no máximo, três trabalhos.

As inscrições e os detalhes do regulamento podem ser conferidos no site www.premiosebraejornalismo.com.br.

SOBRE O PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) é um concurso jornalístico instituído pelo Sebrae para premiar as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios.

Nesta 12ª edição, o PSJ inova com a criação da homenagem temática “Jornalista Parceiro do Empreendedor – Pequenos negócios e COP-30”, a ser concedida ao profissional de imprensa que se destacar na abordagem sobre empreendedorismo relacionado à agenda ambiental reforçada pelo evento mundial que ocorrerá no Brasil neste ano.

Ascom Sebrae