Prêmio Sebrae Mulher de Negócios encerra inscrições em 15 de junho

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 está com as inscrições abertas até o dia 15 de junho. A iniciativa tem como objetivo valorizar, reconhecer e impulsionar o empreendedorismo feminino no Brasil, destacando histórias de mulheres que fazem a diferença em suas comunidades e no desenvolvimento econômico do país.

São cinco categorias disponíveis:

Pequenos Negócios (para micro e pequenas empresas);

Produtora Rural (para mulheres do campo);

Microempreendedora Individual (MEI);

Ciência e Tecnologia (para quem atua com inovação e pesquisa);

Negócios Internacionais (para empreendedoras que atuam no mercado externo).

Além de dar visibilidade às histórias de sucesso, o prêmio oferece às vencedoras: capacitação de alto nível, mentoria e premiação em dinheiro que pode chegar a R$30 mil, além de troféus e participação em missões técnicas.

A premiação é dividida em três etapas — estadual, regional e nacional — e reconhece até 15 empreendedoras na grande final, com troféus de ouro, prata e bronze.

Na edição anterior, a sergipana Márcia Neris, produtora rural de Moita Bonita, se destacou nacionalmente com sua história na produção de batata-doce, conquistando o primeiro lugar na etapa estadual e chegando à etapa nacional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de junho, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site: sebrae.com.br/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios.

Por Jaynne Pereira