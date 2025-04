Prêmio Sebrae Mulher de Negócios está com inscrições abertas

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 está com inscrições abertas até o dia 15 de junho. Podem participar empreendedoras com mais de 18 anos, proprietárias de negócios formalizados até janeiro de 2024. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres empreendedoras e inspirar outras a investirem em seus sonhos e no próprio potencial.

A premiação contempla cinco categorias:

Pequenos Negócios: para proprietárias de micro e pequenas empresas com faturamento anual entre R$ 82 mil e R$ 4,8 milhões;

Produtora Rural: para mulheres que desenvolvem atividades agrícolas, pecuárias e/ou pesqueiras;

Microempreendedora Individual (MEI): para quem possui negócio formalizado como MEI, com faturamento anual de até R$ 81 mil;

Ciência e Tecnologia: para empreendedoras que desenvolvem novos produtos ou soluções inovadoras, utilizando conhecimento científico e técnicas avançadas;

Negócios Internacionais: para proprietárias de empresas que atuam no mercado exterior.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios.

Na edição anterior, Márcia Neris foi finalista nacional. Produtora rural no município de Moita Bonita, ela conquistou o 1º lugar na categoria Produtora Rural na etapa estadual, com sua história de sucesso na produção e venda de batata-doce, e avançou para a etapa nacional.

Etapas da Premiação

O prêmio é dividido em três etapas:

Etapa Estadual: serão escolhidas até cinco vencedoras, uma em cada categoria.

Etapa Regional: as vencedoras estaduais concorrerão em suas respectivas regiões. Apenas uma candidata por categoria de cada região será classificada para a etapa nacional.

Etapa Nacional: as 35 finalistas regionais disputarão os troféus ouro, prata e bronze. Ao todo, 15 empreendedoras serão premiadas, três em cada categoria.

Premiação

As vencedoras receberão, além dos troféus, prêmios em dinheiro e capacitação:

Troféu Ouro: R$30 mil; capacitação no Empretec; custeio da participação presencial na final nacional; missão técnica; e mentoria on-line (1h).

Troféu Prata: R$20 mil; capacitação no Empretec; custeio da participação presencial na final nacional; e missão técnica.

Troféu Bronze: R$10 mil; capacitação no Empretec; custeio da participação presencial na final nacional; e missão técnica.

Sobre o Prêmio

Criado em 2004, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil. A premiação reconhece mulheres empreendedoras que, com dedicação, inovação, visão de futuro, estratégia e gestão eficiente, contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.

Além de homenagear as empreendedoras, o prêmio também busca inspirar outras mulheres a acreditarem em seus sonhos e investirem no próprio potencial empreendedor.

Por Jaynne Pereira