PRESIDENTE DA ALESE VISITA ESCRITÓRIO DA DESENVOLVE-SE EM SP E REFORÇA COMPROMISSOS DE DESENVOLVIMENTO

Nesta quarta-feira (4), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade (PSD), visitou o novo escritório da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) em São Paulo.

Acompanhado pelo Diretor-Geral da Alese, Ricardo Garcez, e pelo representante do escritório de São Paulo da Agência de Desenvolvimento, Victor Paim, o presidente discutiu temas fundamentais para o crescimento do estado. Durante a visita institucional, foram abordadas as ações implementadas nas áreas de economia, turismo e geração de emprego e renda em Sergipe.

O escritório, localizado em um dos principais centros econômicos do mundo, tem como objetivo apresentar as potencialidades de Sergipe em diversos setores, incluindo turismo, logística, energia renovável e inovação, a investidores nacionais e internacionais.

Segundo Jeferson Andrade, o escritório em São Paulo representa um passo estratégico para promover o desenvolvimento econômico de Sergipe. Ele também destacou a importância da colaboração entre o Executivo e o Legislativo para o progresso socioeconômico do estado. “Esta visita reforça o compromisso do governo estadual e da Assembleia Legislativa em promover o desenvolvimento sustentável de Sergipe, buscando parcerias e soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou o presidente.

Desenvolve-SE

A Desenvolve-SE é uma empresa de direito privado e sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC). Criada para executar a política de desenvolvimento socioeconômico do Governo do Estado, a agência busca viabilizar novos negócios e investimentos para Sergipe. Seu principal objetivo é se tornar uma referência nacional como entidade executora da política de desenvolvimento econômico, incentivando um ambiente de negócios pautado pela ética, transparência e responsabilidade social, econômica e ambiental.

A atuação da Desenvolve-SE é regulamentada pela Lei das Estatais, o que permite maior agilidade e liberdade de ação, conferindo uma vantagem competitiva a Sergipe na atração de investimentos e na elaboração de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do estado.

Foto: Artur Soares- SEGOV

Por Stephanie Macedo