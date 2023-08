Presidente da Fecomércio integra comitiva do governador para captação de negócios

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, realizou uma visita nesta segunda-feira, 14, à sede da GSA Alimentos em Aparecida de Goiânia (GO). A GSA Alimentos é uma renomada fabricante de diversas marcas reconhecidas tanto no âmbito nacional quanto internacional. Com o objetivo de fortalecer a presença dos produtos do grupo na região Nordeste, o governador discutiu com os diretores da empresa, a viabilidade de estabelecer uma unidade no estado. O governador foi convidado para conhecer a indústria pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, juntamente com o empresário Antônio Carlos Barreto, da Açaí Distribuidora, distribuidor exclusivo dos produtos da GSA em Sergipe.

Marcos Andrade disse que o governador aceitou o convite de modo imediato, para conhecer a indústria. O presidente da Fecomércio lembrou que já existe uma relação da GSA com Sergipe, através da Indústria Mabel, que foi parte do grupo por várias décadas.

“Quando surgiu a oportunidade de irmos visitar a GSA, imediatamente liguei para o governador Fábio Mitidieri, para saber se ele tinha interesse em ir conosco, conhecer a estrutura e apresentar as potencialidades do estado para os empresários. Afinal, o grupo empresarial já esteve presente em Sergipe enquanto era proprietário da indústria Mabel, por vários anos. Fábio aceitou prontamente, mostrando seu foco no desenvolvimento econômico do estado, querendo gerar mais empregos. E isso se faz atraindo novos negócios para Sergipe. Nosso papel é esse, ajudar a estimular a chegada de novas empresas, porque seja de qual atividade for, vai fortalecer toda a cadeia produtiva no estado. Estou muito feliz em poder ajudar ao governador no seu trabalho de desenvolver Sergipe ainda mais”, disse Andrade.

Durante a visita, Fábio Mitidieri foi recebido pelo diretor-presidente da GSA Alimentos, Sandro Scodro. Durante o encontro, o governador discutiu o potencial logístico e comercial da região, bem como as iniciativas estaduais voltadas para incentivar a indústria e a criação de empregos. Nesse contexto, o governador apresentou o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), um mecanismo atrativo de incentivo a investimentos. Além disso, entregou exemplares do Guia de Oportunidades de Investimentos de Sergipe para a diretoria da GSA.

Presidente da Fecomércio integra comitiva do governador para captação de negócios.

Fábio Mitidieri ressaltou: “Nosso governo está empenhado em promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Sergipe se destaca pela diversidade de fontes energéticas, mão de obra qualificada e um potencial atrativo para investidores, devido à sua sólida base financeira e à sua localização estratégica, próxima aos principais mercados consumidores. Além disso, contamos com uma infraestrutura abrangente, incluindo portos, aeroportos e uma malha viária conectando todo o estado.”

Por sua vez, Sandro Scodro apresentou a trajetória da GSA, que foi fundada em 1984 como uma extensão empresarial da Mabel, uma das principais empresas de produtos alimentícios do Brasil. Ele também destacou o crescimento exponencial do grupo a partir de 2012. A GSA produz uma variedade de produtos, como macarrão instantâneo, batatas chips e bebidas, entre outros. Durante a visita, a comitiva sergipana teve a oportunidade de explorar todas as seções da fábrica em Aparecida de Goiânia.

Sandro afirmou: “Estamos entre as empresas de crescimento mais rápido na região Centro-Oeste e estamos preparados para figurar entre as maiores do Brasil nos próximos anos. Agradecemos o interesse do governo de Sergipe em nosso trabalho e estamos ansiosos para facilitar o contato entre nossas equipes técnicas para explorar a possibilidade de uma parceria no estado.”

A visita contou com a presença de diversos agentes, além do governador Fábio, de Marcos Andrade e Antônio Carlos. A comitiva incluiu Valmor Barbosa, secretário de Estado do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Gilson Andrade, prefeito de Estância; Ronaldo Guimarães, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise); Neudo Alves, ex-prefeito de Cedro de São João; e João Paulo Barreto, do grupo Açaí Distribuidora.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

