PRESIDENTE DO ADEMI DE SERGIPE PARTICIPA DE ENCONTRO NACIONAL SOBRE HABITAÇÃO E MERCADO IMOBILIÁRIO

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (ADEMI-SE), Evislan Souza, marcou presença na importante Rodada de Negócios do Mercado Imobiliário e Habitação, promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), nessa última quarta-feira, 27.

O evento contou com a participação de líderes do setor imobiliário, gerentes das centralizadoras da Caixa Econômica Federal de todo o Brasil, e especialistas em habitação para debater temas cruciais relacionados ao mercado habitacional e imobiliário.

Entre os principais tópicos abordados estiveram as sugestões de ajustes e aprendizados nas licitações do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para futuras seleções, a execução orçamentária, entraves na locação social, e o panorama de financiamento habitacional.

Evislan Souza destacou a relevância das pautas discutidas e reforçou a importância de aprimorar processos e políticas para garantir eficiência e resultados concretos na redução do déficit habitacional.

“Reafirmamos o compromisso de Sergipe em contribuir com soluções habitacionais e destacamos que esses encontros fortalecem a integração entre as instituições públicas e privadas, promovendo avanços”, destacou.

A presença dos gerentes da Caixa Econômica Federal foi essencial para alinhar estratégias e apresentar propostas que atendam melhor às demandas habitacionais e ao desenvolvimento do mercado imobiliário no Brasil. Durante o encontro, também foram apresentados dados e pesquisas que servirão de base para decisões estratégicas no setor.

Foto: equipe CBIC

Matéria : Larissa Gaudêncio