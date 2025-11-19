Presidente do Banese é homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Maior honraria do TCE/SE foi concedida ao presidente do Banco dos sergipanos, Marco Queiroz, em decorrência dos serviços prestados à frente da instituição e em prol do desenvolvimento do estado.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) homenageou o Banese, por meio do presidente da instituição, Marco Antônio Queiroz, com o Colar e o Diploma do Mérito “Gumersindo Bessa”. A maior honraria da entidade foi concedida em decorrência dos serviços prestados à frente do Banco dos sergipanos em prol do desenvolvimento de Sergipe. A solenidade aconteceu na manhã da última terça-feira, 18, no auditório do TCE/SE, quando também foram entregues a Medalha e o Diploma “Amigo do Tribunal”, e a Medalha e o Diploma do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna” a diversas personalidades sergipanas.

A conselheira-presidente do TCE, Susana Azevedo Freitas, parabenizou o homenageado e enalteceu a importância do Banese para os sergipanos ao fomentar o desenvolvimento do estado através do apoio ao comércio, à indústria, e à agropecuária, entre outros setores econômicos. “O Tribunal está muito feliz por honrar o presidente do Banese, nosso querido Marco Queiroz, que representa uma instituição que faz a diferença no estado de Sergipe, e também para o Tribunal de Contas. Então, é mais do que justo que o Banco, através do presidente, receba hoje a maior honraria do TCE”, afirmou.

Emocionado, Marco Queiroz destacou a importância da honraria, salientando o fato de ser a mais alta condecoração do Tribunal de Contas concedida a personalidades que realizaram importantes feitos dos pontos de vista social e institucional a favor de Sergipe e, consequentemente, dos sergipanos e sergipanas. “De fato, estou muito feliz e honrado por ser homenageado, e agradeço esse momento aos membros do TCE e, principalmente, a essa grande instituição que é o Banese, que tanto faz pelo desenvolvimento do nosso estado e dos sergipanos, e a quem devoto minha imensa gratidão”, declarou.

A cerimônia foi conduzida pela conselheira-presidente do TCE, e contou com a presença de conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, autoridades civis, militares e eclesiásticas, além de familiares e convidados dos agraciados. “As homenagens traduzem o respeito e a admiração do Tribunal por todos aqueles que, com dedicação e compromisso, contribuem para o fortalecimento das instituições públicas e para o desenvolvimento do nosso Estado”, discursou Suzana Azevedo.

As condecorações

Instituída em 1989, a honraria “Gumersindo Bessa” é a mais alta distinção concedida pelo TCE/SE. Criada pelo então presidente conselheiro José Carlos de Sousa, a comenda homenageia personalidades que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento social e institucional de Sergipe.

A Medalha e o Diploma “Amigo do Tribunal” são uma distinção criada para reconhecer pessoas físicas ou jurídicas que se destacam por ações em prol do Tribunal de Contas ou da sociedade sergipana, em consonância com os valores e princípios da instituição. Já a Medalha do Mérito Cultural “Conselheiro Carlos Pinna”, por sua vez, é uma honraria instituída em tributo ao conselheiro Carlos Pinna de Assis, falecido em 2023. Tem como objetivo reconhecer e perpetuar o legado de quem atua na promoção da cultura, da educação e do controle público, reforçando o compromisso do TCE/SE com a valorização da cultura e da identidade sergipana.

