Presidente do BNB visita Sergipe para assinatura de contrato de R＄ 300 milhões e lançamento do Plano Safra

O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, irá visitar a cidade de Aracaju nesta sexta-feira (18), para dois compromissos. A primeira agenda vai ser realizada no Palácio dos Despachos, onde será assinado contrato de crédito com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A solenidade está marcada para 11h.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o crédito de R$ 300 milhões é destinado à implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 13 municípios sergipanos.

Às 14h30, será realizado o evento de lançamento estadual do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024, que vai ocorrer na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease). Agricultores, autoridades, representantes de entidades rurais e empresas parceiras irão participar do evento. Além da solenidade no auditório, serão montadas agência itinerante e feira de produtos da agricultura familiar, além de exposição de máquinas e equipamentos, todas na área externa.

Em Sergipe, o BNB deve aplicar R$ 1 bilhão nesta edição do Plano Safra, sendo R$ 458 milhões para a agricultura familiar e R$ 574 milhões para a agricultura empresarial.

SERVIÇO

Sexta-feira, 18.08

Assinatura de contrato com a Deso

Horário: 11h

Local: Palácio dos Despachos – Av. Adélia Franco, 3305, Inácio Barbosa – Aracaju.

Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024

Horário: 14h30

Local: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease) – Av. Beira Mar, 2400, Jardins – Aracaju.