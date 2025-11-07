PRESIDENTES DAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS NATURAL DO NORDESTE DISCUTEM A REGULAÇÃO DO SETOR EM BRASÍLIA

Os presidentes das companhias distribuidoras de gás natural do Nordeste participaram, nesta sexta-feira, 7, em Brasília, de uma reunião com o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes.

Durante o encontro, o secretário ouviu as demandas das distribuidoras e sinalizou os próximos passos das consultas regulatórias que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deve realizar, e que terão impacto direto sobre as empresas distribuidoras de todo o país.

De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, o encontro deu continuidade às discussões iniciadas em reunião anterior, quando as distribuidoras apresentaram suas principais demandas e contribuições. “Tratamos de questões relacionadas à regulação da indústria do gás, que envolvem o valor da tarifa de transporte e a classificação dos gasodutos de distribuição e de transporte”, explicou.

Alan Lemos destacou, ainda, a importância de garantir que as especificidades regionais sejam consideradas no processo de revisão regulatória conduzido pela ANP. “É um conjunto de procedimentos regulatórios que a agência está encaminhando, e nós, enquanto representantes das distribuidoras do Nordeste, queremos contribuir com a construção desse processo, mostrando as particularidades e desafios da região que precisam ser contemplados em um plano que abrange todo o país”, afirmou.

A iniciativa reforça a união das distribuidoras nordestinas em defesa de um ambiente regulatório equilibrado, que promova competitividade, eficiência e o desenvolvimento sustentável da cadeia do gás natural no Brasil.

Por André Carvalho – Foto: Ascom Sergas