Presidentes das distribuidoras do Nordeste debatem futuro do gás natural da região

Presidentes das companhias distribuidoras de gás natural do Nordeste, além de representantes de empresas e autoridades do setor energético se reuniram segunda-feira, 21, em Aracaju, com o objetivo discutir ações estratégicas para o fortalecimento e expansão do mercado de gás natural na região.

Durante o encontro, foram debatidos temas essenciais como a ampliação da malha de gasodutos de transporte, o aumento da oferta de gás natural para os estados nordestinos, o papel do insumo na transição energética, o avanço dos datacenters e as oportunidades oferecidas pelo biometano, uma fonte limpa e renovável que tem ganhado destaque no cenário energético nacional.

O presidente da Sergipe Gás (Sergas), Alan Lemos, destacou a importância da agenda conjunta entre os representantes do setor.

“Contamos com a presença dos presidentes das distribuidoras de gás do Nordeste e também com diversas autoridades e agentes do setor, tratando de assuntos relevantes para que a gente possa continuar avançando no papel de criar oportunidades e meios para que a industrialização e o crescimento econômico aconteçam nos estados”, afirmou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, reforçou a relevância das pautas abordadas. “A pauta é muito importante para esse segmento, discutindo medidas que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) entende que são necessárias, como o gasoduto de transporte e os chamados ‘corredores azuis’, para que se possa disseminar o uso do Gás Natural Veicular nas rodovias brasileiras. A Sergas, que é uma empresa com mais de 30 anos e regulada pela Agrese, tem exercido com responsabilidade o seu papel de distribuidora aqui em Sergipe”, destacou.

Já o presidente da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABGás), Luis Gavazza, ressaltou a importância do momento para o Nordeste no contexto energético nacional. “É muito importante estarmos aqui nesse momento em que o país precisa aprofundar o conhecimento sobre temas cruciais para seu crescimento, e o Nordeste está no centro desse debate. A região é campeã nacional na produção de energias renováveis e tem uma posição de destaque também na produção de gás natural, o combustível fóssil menos poluente. Sergipe, com a produção em águas profundas, está prestes a viver um novo ciclo com um volume extraordinário de gás, e defendemos que esse insumo seja consumido aqui, beneficiando Sergipe e os demais estados do Nordeste”, afirmou.

Também participaram do encontro o secretário executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, e os diretores da Sergas Lauro Perdiz (Administrativo e Financeiro) e Pablo Matsuo (Técnico e Comercial), entre outros representantes de companhias distribuidoras e empresas que atuam no setor.

Texto e foto Ascom/Sergas