Primeira edição do Exporta Mais Brasil 2025 leva compradores internacionais para Aracaju

Edição do programa da ApexBrasil vai promover reuniões de negócios entre empresários nacionais do setor de healthy food e mportadores

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) dá início às edições do Exporta Mais Brasil de 2025 com estreia no dia 7 de abril, em Aracaju (SE). O foco será no setor de Healthy Foods – alimentos e bebidas saudáveis e contará com a participação de 20 empresas.

O sucesso do Exporta Mais Brasil vem de um grande diferencial: ao invés de levar empresas brasileiras para fora do Brasil para participar de ações de promoção comercial, o programa traz compradores internacionais ao país para fazerem negócios diretos com os produtores nacionais. Além disso, o programa proporciona a oportunidade desses compradores verem de perto a produção local, assegurando a origem dos produtos que estão interessados em comprar e o cenário do setor de interesse.

A gerente de Competitividade de ApexBrasil, Clarissa Furtado ressaltou que as empresas brasileiras participantes são, em sua maioria, empresas que estão iniciando sua jornada no mercado internacional. “O foco é em micro, pequenas e médias empresas, que já se prepararam para exportar por meio de programas como o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), e têm, durante o evento, sua primeira oportunidade de estar frente a frente com um comprador” afirmou. Como parte do Exporta Mais, sempre é oferecida uma preparação adicional às empresas brasileiras, com a realização de webinars ou até mesmo consultorias, para que elas cheguem prontas e seguras na rodada de negócios.

“É o encontro perfeito entre quem quer comprar com quem está pronto para vender”, afirma o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana. “Os números mostram que, em pouco tempo, o programa já fez muito e seguirá fazendo ainda mais em 2025. São milhares de portas abertas para nossos empreendedores ficarem frente a frente com compradores de todo o mundo, interessados no que o Brasil tem de melhor”, destaca o presidente.

“Além das rodadas de negócios, promovemos visitas técnicas a fazendas, fábricas e indústrias locais, nas quais os compradores conseguem perceber o compromisso e a qualidade dos produtos brasileiros. Assim, eles se sentem mais seguros no momento de fechar negócios”, afirma o gerente Regional da ApexBrasil, Igor Celeste. Ele explica que os compradores são selecionados e trazidos ao Brasil de acordo com o perfil do setor atendido em cada edição do programa.

Uma novidade neste ano é a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional), que viabilizará parte das passagens nacionais e hospedagens para MPEs participantes quando não forem oriundas do estado em que ocorrerá a rodada. Os compradores internacionais também poderão contar, pela primeira vez, com o catálogo da Buy Brazil, plataforma que reúne empresas participantes das ações de promoção da ApexBrasil por meio de vitrines digitais exclusivas. Para este evento, 15 empresários brasileiros se inscreveram na Buy Brazil e oferecem produtos como mel, frutas, sucos, erva mate e ingredientes amazônicos.

Durante a edição Healthy Foods de Aracaju, estão previstas visitas técnicas nas fábricas das Maratá Sucos e Topfruit, referências em processamento de sucos na região.

Por Paula Roberta