Primeiro dia da Aracaju Beauty Hair 2025 reúne mais de 2 mil participantes

A Aracaju Beauty Hair 2025 começou no último domingo, 9, com grande público e energia contagiante. Mais de 2 mil pessoas participaram do primeiro dia da maior feira de beleza de Sergipe, que segue até terça-feira, 11, das 12h às 20h, aberta ao público em geral no Centro de Convenções AM Malls, reunindo mais de 70 marcas e expositores de todo o Brasil.

Logo na abertura, o público conferiu variedade de produtos, workshops e todas as novidades que estão movimentando o setor da beleza. Cerca de 70% das empresas presentes vieram de fora do estado, reforçando o impacto do evento na economia e no turismo sergipano.

Um dos destaques do domingo foi o Barber Vision Summit, que contou com a participação de Juarez Leite, o barbeiro mais seguido do mundo. O especialista ministrou o congresso “Visagismo que Transforma”, promovendo uma imersão exclusiva sobre o universo masculino e as novas técnicas de visagismo e barbearia moderna.

A programação continua nesta segunda-feira, 10, com o Nails Nordeste Summit, voltado para o público de manicure e nail design. O congresso vai apresentar tendências e técnicas que estão em alta no mercado nacional e internacional.

Além de movimentar o setor da beleza, o evento também mantém seu compromisso social. A entrada é solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Em 2024, mais de seis toneladas de alimentos foram arrecadadas e destinadas a famílias carentes.

O idealizador da Aracaju Beauty Hair, Daniel Aragão, celebrou o sucesso da abertura e destacou o crescimento do evento a cada edição.

“A Aracaju Beauty Hair vem se consolidando como um dos maiores encontros de beleza do Nordeste. Estamos muito felizes com a energia do público e com a presença de profissionais de todo o país. É uma feira que movimenta negócios, compartilha conhecimento e, ao mesmo tempo, faz o bem”, afirmou.

Com expectativa de receber mais de 10 mil visitantes nos três dias, a feira segue até o dia 11 com estandes, congressos, sorteios — incluindo o de um salão de beleza completo — e uma programação que une tendências, inovação e oportunidades para o setor.

Matéria: Assessoria de imprensa – Hivy Rhafaella – Foto: Geyzon Braz