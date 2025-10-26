Primeiro dia da Campus Party Weekend Aracaju destaca empreendedorismo

A Campus Party Weekend Aracaju 2025 teve início oficial neste sábado, 25, na Universidade Tiradentes (Unit), trazendo para Sergipe um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país. Realizado com o apoio do Governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, o evento, que segue até este domingo, 26, reúne milhares de participantes em uma imersão de conhecimento e novas ideias. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), junto às suas unidades vinculadas, e a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) representam o Estado com projetos que destacam o avanço das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.

Reconhecida como o maior festival mundial de tecnologia, ciência, empreendedorismo e inovação disruptiva, a Campus Party já realizou mais de 70 edições em 30 países. Esta é a primeira vez que o evento se realiza em Aracaju, contando com um aporte de R$ 1 milhão do Governo de Sergipe. O evento promove experiências em áreas como Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo, reunindo uma comunidade global de entusiastas e especialistas. Com mais de 550 mil participantes ao redor do mundo, a Campus Party é realizada no Brasil há mais de 15 anos.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente global da Campus Party, Francesco Farruggia, afirmou que já desejava trazer o evento para Sergipe há muito tempo. “É uma coisa muito bacana mostrar aos jovens o caminho das pedras sobre o que vai acontecer no futuro próximo e médio. Nós procuramos acelerar os ecossistemas locais para que os jovens possam permanecer aqui e não precisem migrar para outras cidades. Onde quer que vamos, deixamos este legado, este ecossistema funcionando”, ressaltou.

O governador Fábio Mitidieri, que marcou presença no evento e conheceu de perto os estandes e projetos apresentados, reforçou o compromisso do Estado com a criação de oportunidades. “Sergipe tem a honra de receber a Campus Party. Pela quantidade de jovens circulando aqui, vemos a importância desse evento, que é internacional. Falamos de inovação, de robótica, de futuro, de inteligência artificial. Estamos preparando o estado para um novo momento e essa é uma oportunidade de troca. Espero que a gente possa construir aqui um ponto de virada em Sergipe na área de tecnologia e inovação”, pontuou.

Já o titular da Sedetec, Valmor Barbosa, destacou a satisfação do Governo do Estado em apoiar realizações como esta em prol do desenvolvimento de jovens talentos. “Estamos muito satisfeitos em ver Sergipe sediando um evento de alcance internacional como a Campus Party. Para nós é uma oportunidade única de aproximar o governo, empresas e a comunidade acadêmica, fomentando projetos que possam transformar ideias em soluções concretas para o estado. Queremos inspirar jovens e empreendedores a explorarem novas tecnologias e fortalecer a cultura da inovação em todas as áreas da sociedade”, afirmou.

“Viemos aqui com algumas iniciativas, em parceria com a Sedetec, apresentando projetos nos quais temos trabalhado, como Startup, CPSI e Contrato de Inovação. Estamos interagindo com diversas empresas, aproximando o governo do ecossistema e mostrando como podemos ser parceiros, ajudando as startups a se tornarem cada vez mais inovadoras”, afirmou o superintendente de Inovação da Seplan, Thalles Carvalho.

Expectativas

O estudante do ensino médio Manassés Wenceslau da Silva soube do evento por meio de uma amiga e demonstrou empolgação com os projetos apresentados no estande do Governo de Sergipe. “Fiquei muito curioso com todos os trabalhos que estão expostos. Um evento dessa magnitude atrai muitas pessoas e desperta o interesse pelo conhecimento. A parte que mais gostei foi a dos projetos do ITPS, achei muito interessante aprender e ver as demonstrações na prática”, disse.

Em sintonia com a visão do estudante, o gestor da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), Dilermando Garcia, frisou a importância de capacitar os cidadãos e ampliar o acesso ao conhecimento como parte da parceria entre município e Estado. “Não existe cidade inteligente se não houver cidadãos inteligentes. Precisamos trabalhar o conhecimento e garantir que todos tenham a oportunidade de conhecer o que está acontecendo no mundo”, defendeu.

Programação

Nos dois dias de evento, o estande do Governo de Sergipe apresenta uma programação voltada à inovação, tecnologia e desenvolvimento. Na área de balcões, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) expõe pesquisas sobre o uso de pó de rocha para produção de fertilizantes naturais; sistema de monitoramento remoto de placas de veículos e controle de qualidade em alimentos. Já o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) exibe protótipos de impressão 3D e robótica, maquetes, projetos focados em energias renováveis e soluções para a agricultura familiar.

Também na área de balcões, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) traz demonstrações de projetos de editais, com destaque para capacitação em empreendedorismo feminino e inovação com uso de licuri. O Sergipe Gás (Sergas) e a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) também disponibilizam informativos sobre atendimentos e serviços no espaço.

Na área de palestras, a Fapitec/SE apresenta temas como inovação, comunicação científica e fortalecimento da pesquisa. Outra ação encabeçada pela Fundação é a Rodada de Negócios, conectando agentes e oportunidades. Já a Sergas destaca o sistema de ajuste remoto de potência, a gestão de fiscalização e a interiorização do uso do GNC. A Jucese aborda a transformação digital dos serviços de registro empresarial e o uso de inteligência artificial, blockchain e identidade digital. Fechando a programação do espaço, a Seplan traz palestras sobre visão de futuro, inovações no setor público e democracia digital. Quanto à programação geral do evento, o SergipeTec participa com o slot ‘A disrupção intelectual: o impacto da IA na humanidade’.

Foto: Igor Matias