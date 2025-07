1º DIA DA FEIRA VIVA SERGIPE TEM CELEBRAÇÃO DA CULTURA LOCAL, INOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS

A abertura oficial da Feira Viva Sergipe, promovida pelo Sebrae, aconteceu nesta terça-feira, 16, com uma programação que celebrou a cultura sergipana, fomentou o empreendedorismo e destacou temas atuais como inovação e inteligência artificial. O evento, realizado no AM Malls, em Aracaju, segue até o dia 20 de julho com estandes de micro e pequenos empreendedores, capacitações, praça de alimentação com produtos da terra e atrações culturais.

O primeiro dia contou com a apresentação da Banda do Corpo de Bombeiros de Sergipe, com clássicos do cancioneiro sergipano, do grupo Cultural Parafusos e apresentação de Jeanny Lins e Forró Sonho Real. Estiveram presentes autoridades como o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, o secretário da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, o presidente da CDL Sergipe, Elisson Bomfim, além de secretários municipais, representantes de instituições parceiras e empresários locais.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, acompanhou a programação e destacou a importância da feira como vitrine para os pequenos negócios e espaço de fortalecimento da economia local.

“Abrimos oficialmente a Viva Sergipe 2025, essa que é uma feira que veio para resgatar a sergipanidade trazendo turismo, gastronomia, artesanato, agro e indústria, mas também muita capacitação e geração de negócios porque essa é a razão de existir do Sebrae Sergipe. Todos os participantes aproveitarão essa grande experiência durante os cinco dias, além da presença dos nossos artistas sergipanos que farão apresentações mostrando todo o potencial do nosso estado”, contou.

Um dos momentos mais aguardados da programação do primeiro dia foi a palestra com o jornalista Ben-Hur Corrêa, que abordou o tema “Como a IA pode ajudar a desenvolver a pequena empresa”. O especialista apresentou reflexões sobre o impacto das tecnologias no mercado e a necessidade de adaptação dos pequenos negócios às transformações digitais.

“O objetivo é mostrar ao microempresário como utilizar essas ferramentas para expandir a sua capacidade de negócio, aplicar isso de forma prática. Explicar o que é esse tipo de ferramenta, como funciona a inteligência artificial e como encará-la de forma crítica também, com reflexão. Estou muito surpreso com a grandiosidade desta feira, ela está carregando todo o espírito sergipano, que é acolhedor e trabalhador. É muito bonito ver essa organização.”

O diretor técnico do Sebrae Sergipe, Breno Barreto, e o diretor administrativo-financeiro, Raimundo Fonseca, também participaram da abertura e reforçaram o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios sergipanos.

Para Breno, “a feira representa a missão, o conceito e a essência do Sebrae. Este ano fortalecemos os equipamentos turísticos de Sergipe, como as cachoeiras – ainda pouco exploradas – e o Parque dos Falcões, com um ambiente especial para as aves serem contempladas. Nossa intenção é fazer um elo entre o público, o Sebrae e os empreendedores, trazendo oportunidades de negócios e vendas”.

Da mesma maneira, Raimundo Fonseca demonstrou seu apoio ao evento e destacou a questão ambiental: “Ela virou uma grande oportunidade voltada para o micro e pequeno negócio e um entretenimento para a sociedade sergipana. Além disso, é um evento com medição de emissão de gás carbônico, para que seja depois compensado. A preocupação com o meio ambiente deve ser de todos e é do Sebrae”, acrescentou

Carbono neutro

Durante toda a realização do Viva Sergipe, estão sendo calculadas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao evento — como deslocamentos, consumo de energia, combustíveis, uso de materiais e resíduos. Ao final, todo esse impacto será compensado por meio de apoio a projetos ambientais certificados, que contribuem para a redução global das emissões e promovem benefícios sociais e ambientais.

A neutralização das emissões faz parte de uma estratégia que visa ampliar o impacto positivo do Viva Sergipe e engajar o público em práticas mais sustentáveis, alinhadas às metas climáticas e ao compromisso com o futuro do planeta.

Por Yasmin Deda – Foto: Leandro Santana