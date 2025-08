PROCON ARACAJU APONTA UMA VARIAÇÃO DE MAIS DE 200% EM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO

Por esse motivo, o Procon Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), promove mensalmente a pesquisa comparativa de preços.

O levantamento de julho, ocorreu entre os dias 28 e 31 e abrangeu 57 itens entre alimentação, limpeza, higiene pessoal, frios, hortifrúti e carnes. A pesquisa foi feita em sete comerciais da capital sergipana.

Dentre os itens pesquisados, o que apresentou a maior variação de preço de um estabelecimento para outro foi a manteiga (250 gramas), cuja diferença chegou a 230%, sendo 14,90 o maior valor encontrado nos locais avaliados e R$ 4,49 o menor. O tomate (1kg) apresentou variação de 143%. Os preços variaram entre R$ 3,49 e R$ 8,49. O café (250g) oscilou entre R$ 11,29 e R$ 16,80, uma diferença de mais de 48%.

“Nesta edição, identificamos diferenças que ultrapassam 200% em alguns itens da cesta, como a manteiga e o café. Por outro lado, produtos como o sal, e vinagre apresentaram menor oscilação de preços, o que reforça a importância de o consumidor manter o hábito da pesquisa antes de realizar suas compras”, explicou a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Priscilla Teles.

A coordenadora-geral destacou ainda a importância de observar, com mais critério, o produto que está sendo adquirido. “É importante planejar as compras antes de sair de casa e priorizar estabelecimentos com melhores preços. Outra dica é observar a qualidade, validade e conservação dos alimentos. Guardar as notas fiscais e comprovantes para eventuais reclamações também é primordial”, orientou.

Outros itens

A pesquisa completa está disponível neste link. O consumidor também pode solicitar detalhes na sede do Procon Aracaju, localizada na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José. Outra opção é entrar em contato por meio do telefone (79) 3179-6040.

Com informações Procon Aracaju