PROCON ARACAJU DIVULGA VARIAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS ESCOLARES; CADERNOS VARIAM ENTRE R$ 17,90 E R$ 52,90

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) apresentou, nesta quarta-feira, 11, um levantamento sobre a variação de preços de materiais escolares na capital.

A pesquisa foi conduzida pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão entre os dias 9 e 11 de dezembro, com coleta de dados realizada em oito estabelecimentos comerciais. A tabela, que inclui 30 itens diferentes, tem como objetivo auxiliar os consumidores na comparação de preços e monitorar o mercado local.

Dentre os itens pesquisados, destacam-se caderno espiral capa dura, com 200 folhas, que foi encontrado com preços que variam entre R$ 17,90 e R$ 52,90, enquanto o caderno de 96 folhas apresenta valores entre R$ 10,00 e R$ 27,90. A resma de papel A4 tem preços de R$ 27,00 a R$ 33,90, e o minidicionário aparece na tabela com valores entre R$ 3,90 e R$ 10,00.

A pesquisa também inclui informações sobre itens como giz de cera, apontador, tubo de cola, tesoura sem ponta, tinta guache, lápis grafite, caneta esferográfica, fita adesiva, papel laminado, cartolina, pasta com elástico e outros materiais escolares.

O Procon Aracaju realiza a pesquisa de preços antecipada como forma de planejamento e para estimular o consumo consciente. A coordenadora de atendimento do Procon Aracaju, Alice Figueiredo, destaca a importância do monitoramento de preços para que os consumidores possam tomar a melhor decisão na hora das compras.

“Durante a análise, em comparação com a última pesquisa realizada em dezembro de 2023, foi verificado que os preços estão relativamente mais baixos. Ressalto a importância da pesquisa de preços para população, tendo em vista que, por meio dela, os consumidores podem ter um acompanhamento dos preços do mercado, bem como, estimular o consumo consciente. O impacto da pesquisa de preços é sempre muito positivo, uma vez que promove um mercado mais transparente, justo e competitivo”, afirmou.

Confira a tabela completa