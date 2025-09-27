Procon Aracaju alerta sobre variação preço na cesta básica em setembro

O Procon Aracaju, órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), liberou nesta sexta-feira, 26, a pesquisa de preço da cesta básica referente ao mês de setembro. Realizado entre os dias 22 e 25, o levantamento, que abrangeu vários estabelecimentos comerciais da capital sergipana, tem como objetivo orientar os consumidores a fazerem escolhas mais conscientes e econômicas.

A análise detalhada dos dados aponta para uma disparidade notável em alguns produtos. O item com a maior variação percentual foi a esponja. A unidade apresentou uma diferença de 408,16% entre o menor preço (R$ 0,49) e o maior preço (R$ 2,49). Isso significa que o consumidor pode pagar mais de quatro vezes o valor em diferentes estabelecimentos. Outro produto com variação expressiva foi o sabão em pó de 400g. A variação registrada foi de 211,20%, com preços entre R$ 1,25 e R$ 3,89.

O Procon também avaliou itens como a laranja pera. O quilo variou entre R$ 1,88 e R$ 4,99. Já a banana prata, oscilou entre R$ 2,99 a R$ 7,49, o quilo. Esses dados reforçam a importância da pesquisa de preço antes da compra, especialmente para itens de uso diário, onde pequenas diferenças podem gerar grande economia no fim do mês.

Produtos mais acessíveis e mais caros

A esponja apresentou o menor preço, de R$ 0,49. Além dela, o detergente de 500 ml, que pode ser encontrado por R$ 0,95. Já na outra ponta, o quilo do queijo mussarela fatiado foi o item com o maior preço registrado, chegando a R$ 52,90, seguido pelo quilo do alho com valor máximo de R$ 34,99 e a maçã nacional, podendo custar até R$ 17,39 o quilo.

Para a coordenadora geral do Procon Aracaju, Roseneide Santiago de Araújo, esses dados reforçam a importância da pesquisa de preço antes da compra, especialmente para itens de uso diário, onde pequenas diferenças podem gerar grande economia no fim do mês. “Todo fim de mês, o Procon realiza a pesquisa com o objetivo de informar e proteger o consumidor. Afinal, qualquer diferença de preço pode representar um impacto significativo no orçamento familiar”, destacou.

Ascom Procon Aracaju