Procon Aracaju faz pesquisa de corte de carnes e confirma aumento em alguns itens

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), órgão vinculado à Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nesta quarta-feira, 11, uma nova pesquisa de preço de cortes de carne, em sete açougues da capital sergipana. O levantamento considerou 31 itens, entre eles a carne bovina, suína, o frango, além de linguiças calabresa e toscana.

Com base no levantamento, constatou-se algumas variações nos valores desses produtos em comparação à última pesquisa realizada no mês de abril. Nove itens apresentaram aumento. O acém com osso saiu de R$ 15,99 para R$ R$ 19,99. O lagarto de R$ 37,90 para R$ 38,50. A diferença de preço também foi observada no peito com osso, de R$ 15,99 para R$ 18,99.

Cinco itens registraram redução nos valores, enquanto os demais mantiveram os preços da pesquisa anterior. Entre os que ficaram mais baratos, destacam-se a coxa e sobrecoxa, que anteriormente eram encontradas por R$ 13,49. Agora, na nova pesquisa, foi observado o valor de R$ 12,99. Já a costela suína, antes comprada por R$ 21,90 baixou para R$ 19,99 e o lombo suíno passou de R$ 24,00 para R$ 23,00.

Segundo a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Elaine Oliveira, além de verificar os preços praticados no mercado, o levantamento tem o intuito de incentivar o consumo consciente com base na pesquisa feita pelo próprio consumidor. “A variação de preços é permitida, desde que observados determinados critérios. Por isso, a livre concorrência é garantida pela Constituição Federal, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda aumentos de preços injustificados, bem como a exigência de vantagens manifestamente excessivas”, destaca a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Elaine Oliveira.

Texto e foto ascom Procon Aracaju