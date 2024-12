Procon Aracaju divulga preços dos itens da cesta básica; confira

Confira no final a lista completa

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), disponibiliza aos consumidores a nova pesquisa comparativa de preços dos itens da cesta básica.

O levantamento contempla 50 produtos, divididos entre as categorias de alimentação, laticínios e frios, horta e pomar, higiene pessoal e produtos de limpeza, e o objetivo da pesquisa foi monitorar o mercado e oferecer referência de preços aos aracajuanos.

Os dados foram coletados no período de 2 a 4 de dezembro, em sete estabelecimentos comerciais localizados na capital, contemplando os bairros Jardins, São José, José Conrado de Araújo, Inácio Barbosa, Ponto Novo, Luzia e Novo Paraíso.

No segmento de alimentação, dentre os itens pesquisados, está o feijão carioca (1kg), com valores que vão de R$3,99 a R$5,80. O cuscuz flocão (500g) apresenta variações de preços de menor e maior valor entre R$1,15 e R$1,98, enquanto o macarrão espaguete (400g) aparece com preços entre R$1,97 e R$3,49.

No segmento de frios e laticínios foram contemplados oito produtos. Dentre os itens observados está o peito de peru, cujo quilo apresenta valores entre R$28,99 e R$59,90; e o quilo da salsicha aparece com preços entre R$8,99 e R$15,90.

Foram contemplados seis produtos no segmento de higiene pessoal. O papel higiênico, pacote com 4 unidades, varia de R$2,69 e R$6,51. O creme dental (70g) aparece com preços que vão de R$1,99 a 2,98 Já o sabonete (85g) custa entre R$1,29 e R$2,98.

No segmento de produtos de limpeza, dentre os itens pesquisados, o amaciante (2l) consta na tabela com valores de R$6,09 a R$9,99. O sabão em barra (cinco unidades), por sua vez, custa entre R$6,39 e 9,90.

A coordenadora de Atendimento do Procon Aracaju, Alice Figueiredo, cita alguns outros destaques na variação de preços e salienta a importância desta pesquisa para os consumidores.

“Durante a análise, observou-se a redução de preços em alguns itens quando comparados aos dados da última pesquisa realizada em outubro de 2024. Destaca-se a queda no preço do quilo da cebola, que em outubro estava de R$7,91 e em dezembro passou para R$4,59, como também o preço da cartela com 30 unidades de ovos brancos, que em outubro estava a R$24,99 e em dezembro passou para R$16,99. Essa pesquisa de preços é fundamental para o monitoramento contínuo dos preços do mercado e para o incentivo ao consumo mais consciente”, afirmou.

