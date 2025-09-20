Procon Aracaju realiza de preço de combustível para orientar consumidor

O Procon Aracaju, órgão que faz parte da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realiza de forma periódica, a pesquisa comparativa de preço do combustível. O levantamento foi feito em 43 postos localizados nas zonas Norte e Sul, além do Centro e zona de Expansão da capital sergipana, entre os dias 17 e 18 deste mês.

Foram analisados preços do litro do diesel S10, etanol, gasolina comum, gasolina aditivada e GNV. Os fiscais também avaliaram os valores cobrados ao consumidor no pagamento feito no crédito e também à vista. Foi constatado que não houve variação significativa. Em alguns postos, determinados combustíveis não estavam disponíveis no momento da coleta.

O preço do diesel S10 variou de R$ 5,74 a R$ 6,59. Já o etanol, de R$ 4,90 a R$ 4,99. A gasolina comum foi encontrada no valor de R$ 6,62 o litro, sendo o maior preço R$ 7,04. Com relação à gasolina aditivada, o consumidor paga entre R$ 6,62 e R$ 7,04. O GNV variou de R$ 4,69 a R$ 4,99.

Ainda de acordo com os dados coletados, a maior variação da gasolina comum foi registrada no Centro de Aracaju, de R$ 6,62 a R$ 7,04. Na zona Norte, manteve-se em torno de 6,62. Na zona Sul, os valores são semelhantes, com destaque para postos da Atalaia e Coroa do Meio. Na zona de Expansão, a gasolina comum está dentro da média, mas com o GNV chegando a R$ 4,99.

Para a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide Santiago de Araújo, o monitoramento contínuo dos preços proporciona transparência e fortalece os direitos do consumidor. “Com a coleta e divulgação desses dados, o Procon oferece informações que ajudam o cidadão na escolha do local onde vai abastecer o veículo, além de coibir possíveis práticas abusivas. Reforço que a tabela completa está disponível no nosso site para que o cidadão faça a análise dele”, reforçou.

Com informações do Procon Aracaju