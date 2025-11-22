Procon Aracaju realiza ação durante período de Black Friday na capital

Com a proximidade da Black Friday, o Procon Aracaju, órgão que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realiza nos dias 24 e 25 de novembro no Centro da cidade, a campanha ‘Procon Aracaju mais próximo do Consumidor´. A iniciativa tem o objetivo de orientar consumidores sobre compras seguras e evitar golpes durante o período de promoções.

Durante a ação, serão distribuídos panfletos com dicas práticas, entre elas: exigir nota fiscal, desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado, conferir políticas de troca e devolução, observar o prazo de entrega e utilizar apenas sites confiáveis. O material também orienta os consumidores a guardarem os registros das compras, como prints e comprovantes, que podem ser úteis em eventuais reclamações.

Segundo a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Roseneide de Araújo, problemas podem ser evitados com cuidados simples. “Nosso objetivo é orientar o consumidor para que ele faça compras de forma segura e consciente. A Black Friday tem boas ofertas, mas também há riscos. Por isso, estaremos no Centro da cidade, distribuindo material educativo e tirando dúvidas”, explicou.

Fiscalização

Também durante este mês, o Procon Aracaju irá ampliar as ações de fiscalização para evitar práticas abusivas e garantir que as ofertas realmente representem vantagens Em caso de irregularidades ou dúvidas, o consumidor pode acionar o órgão por meio do SAC 151 ou pelo número (79) 3179-6040. Outra opção é comparecer à sede localizada na avenida Barão de Maruim, 867, no Centro.

Foto ascom AAN