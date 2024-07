Procon Aracaju verifica preços de 34 produtos médicos hospitalares

Nesta quinta-feira, 25, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulga nova pesquisa comparativa de preços, com foco nos produtos médicos hospitalares. A ação é realizada periodicamente para proporcionar uma referência de preços aos consumidores e monitorar o mercado.

A tabela apresentada pelo órgão contempla 34 produtos distribuídos nos segmentos de equipamentos médicos domésticos, materiais de consumo, produtos de higiene e limpeza e equipamentos de terapia. Os dados foram coletados na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, com consulta a cinco estabelecimentos comerciais localizados na capital.

Entre os itens verificados está o oxímetro de pulso, com preços que vão de R$96,99 a R$110,00. Os nebulizadores aparecem com valores entre R$114,99 e R$193,00. Os aparelhos para aferição de pressão arterial constam com preços que vão de R$95,00 a R$160,99. Já os glicosímetros custam de R$ 30,00 a R$93,00, de acordo com a pesquisa. Confira a tabela completa aqui.

No segmento de materiais de consumo as luvas descartáveis aparecem com valores entre R$ 25,00 e R$33,00, para 100 unidades do produto, enquanto as máscaras faciais apresentam menor preço de R$8,00 e maior preço de R$ 95, conforme especificações apresentadas na tabela. Bandagens foram encontradas com valores entre R$21,00 e R$40,00.

A relação de produtos de higiene e limpeza contempla produtos como lenços umedecidos, com preços de 6,99 a 17,00, além de desinfetante para superfície, sabonetes antibactericidas, fraldas geriátricas e bolsas de ostomia. Para os produtos de terapia constam seis itens, entre os quais aparece a cadeira para banho, com preços de R$224,99 a R$390,00.

A coordenadora do Procon Aracaju, Carolinne Bongiovani, ressalta que os consumidores podem verificar, através da tabela, a média de preços aplicadas no mercado. “Esses dados auxiliam no monitoramento realizado pelo órgão e também possibilitam que os consumidores planejem suas compras, a partir da pesquisa prévia de preços”, salientou.

Atendimento

Para registros de denúncias e reclamações o consumidor pode encaminhar a sua solicitação de forma online, através da plataforma AjuInteligente, no site da Prefeitura de Aracaju. Nesse mesmo espaço é possível realizar o agendamento prévio, para atendimento presencial, na sede do órgão. Os contatos telefônicos 3179-6040 e SAC 151 estão disponíveis em dias úteis, das 8h às 13h.

Fonte: Procon Aracaju

Foto: Pixabay