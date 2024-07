Procon divulga pesquisa de preços da cesta básica em Aracaju

O Procon Aracaju fez uma pesquisa para verificar a variação de valores aplicados para os produtos da cesta básica. O levantamento realizado pelo órgão ligado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania contemplou 32 produtos, nos segmentos de alimentação, laticínios, higiene pessoal e produtos de limpeza. A coordenadora do Procon, Carolinne Bongiovani, ressalta que o objetivo da consulta de preços é monitorar o mercado e estimular o consumo consciente.

A coleta de dados ocorreu entre os dias 1º e 3 de julho, contemplando sete estabelecimentos comerciais localizados nos bairros Salgado Filho, Novo Paraíso, Santos Dumont, São José, Japãozinho, José Conrado de Araújo e Ponto Novo. Na tabela, o consumidor poderá consultar a marca dos produtos, estabelecimentos consultados, precificação e um destaque para a diferenciação de preços a partir do maior e menor valor de cada item.

Preços

Entre os itens pesquisados no segmento de alimentação, o café em pó foi identificado com maior valor de R$ 10,55, e menor valor de R$ 6,89. Para o arroz parboilizado, os preços vão de R$ 1,99 a R$ 6,49. Já o feijão carioca apresenta preços entre R$ 2,39 e R$ 5,49. O óleo de soja por sua vez pode ser encontrado com menor preço de R$ 5,59 e maior de R$ 6,49. No segmento de Laticínios, dentre os itens coletados está, a placa de ovos brancos com 12 unidades que apresenta valores entre R$ 6,84 a R$ 15,99. O leite integral variou entre R$ 2,99 e R$ 5,59, enquanto o achocolatado está com preços entre R$ 1,29 e R$ 3,89.

Foram contemplados seis produtos no segmento de higiene pessoal. O papel higiênico, pacote com 4 unidades, varia de R$ 1,95 a R$ 4,29. O creme dental aparece com preços que vão de R$ 1,59 a R$ 2,39. Já o absorvente, pacote com 8 unidades, varia de R$ 2,19 a R$ 6,39. Enquanto no segmento de produtos de limpeza, dentre os itens pesquisados, o desinfetante aparece com preços entre R$ 1,69 e R$ 6,09. O sabão em barra, por sua vez, aparece com preços entre R$ 5,99 e R$ 13,19. Enquanto o amaciante varia de R$ 5,69 e R$ 7,99.

Confira aqui a tabela completa.

Fonte: Secom/PMA