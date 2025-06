Procon de Aracaju faz levantamento de preço de cestas e boxes personalizados

Para auxiliar os consumidores, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nesta terça-feira, 3, de forma remota, pesquisa comparativa de preço para o Dia dos Namorados. O levantamento contempla valores praticados para cestas especiais e boxes.

A coleta de dados foi realizada em 10 estabelecimentos comerciais. Para as cestas especiais, foram identificados valores entre R$ 65,00 e R$ 340,00. Enquanto os boxes, variaram de R$ 120,00 a R$ 280,00. O trabalho, desenvolvido pelo setor de Educação e Pesquisa do órgão, visa orientar os consumidores e promover escolhas mais conscientes neste período de grande movimentação no comércio.

De acordo com a coordenadora-geral do Procon Aracaju, Elaine Oliveira, a pesquisa é uma ferramenta importante para o consumidor que deseja economizar sem abrir mão da qualidade. “A diferença de preços entre os produtos pode ser significativa. Por isso, é fundamental comparar antes de comprar. Nosso objetivo é oferecer transparência e apoiar o consumidor na hora de presentear com responsabilidade”, destacou.

A coordenadora-geral recomenda ainda que antes de comprar o presente, o consumidor verifique a melhor forma de pagamento. “É fundamental que a pessoa observe como o produto será pago, se há descontos, juros no caso de parcelamento e eventual cobrança de entrega. Além disso, é necessário que o consumidor veja se o valor do produto ou das parcelas não comprometerá o orçamento do mês”, alertou.

Tabela completa

A pesquisa pode ser consultada no site do Procon Aracaju: procon.aracaju.se.gov.br/pesquisa-de-precos. A tabela apresenta precificação, descrição dos produtos e informações sobre os estabelecimentos pesquisados. Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode acionar o órgão por meio dos canais oficiais de atendimento. Estão disponíveis o SAC 151 e o telefone (79) 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Foto ascom Procon Aracaju