PROCON/SE REFORÇA A FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SERGIPANOS DURANTE SEMANA DA BLACK FRIDAY

Durante todo o período promocional Black Friday, realizado de 24 a 28 de novembro pelo comércio varejista, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Sergipe) reforça a fiscalização dos estabelecimentos comerciais sergipanos. Realizado desde o início deste mês de novembro, o monitoramento intensivo verifica preços e descontos em lojas físicas e virtuais dos produtos mais procurados pelos consumidores. As ações abrangem estabelecimentos da capital e do interior de Sergipe, fortalecendo a atuação do órgão em todo o estado.

A diretora do Procon Sergipe, Raquel Martins, enfatizou a importância da iniciativa. “Nosso objetivo é garantir que os descontos prometidos sejam reais, refletindo uma vantagem concreta para o consumidor que, assim, não seja induzido ao erro por promoções enganosas. Além disso, algo que identificamos também é uma diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento, o que não é permitido”, informa a diretora.

Antes de comprar, o Procon Sergipe orienta que o consumidor pesquise os preços e compare valores com antecedência e entre diferentes lojas. Dessa forma, é possível identificar com mais precisão se o desconto é real ou uma falsa redução de preço. “Se o consumidor tiver qualquer problema durante a Black Friday, basta procurar o Procon Sergipe, que iremos ajudar. Basta ir a uma de nossas unidades que iremos orientar e garantir a defesa de seus direitos. Após o encerramento das fiscalizações, iremos divulgar um relatório comparativo dos preços, com os resultados consolidados da pesquisa”, garante Raquel Martins.

O Procon Sergipe reforça orientações e dicas para ajudar a identificar armadilhas e garantir compras seguras. São elas:

– o consumidor tem direito a informações claras sobre o produto, preço e condições de pagamento;

– o arrependimento em até 7 dias para compras on-line, sem custos, também está garantido;

– o produto deve ter garantia; além disso, a troca de produtos com defeito é garantida. Para tanto, o consumidor deve guardar a nota fiscal;

– o consumidor tem proteção contra publicidade enganosa e práticas abusivas;

– em caso de compras on-line, é importante verificar a reputação do site e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado.

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode procurar o Procon Sergipe, localizado na Praça Camerino, 45, Centro, Aracaju. Também é possível entrar em contato com o órgão por meio do telefone (79) 3225-6047 e do endereço de -email procon.sejuc@sejuc.se.gov.br.

Fiscalizações

Durante as fiscalizações, as equipes do Procon verificam os valores dos principais produtos consumidos nesta época, como televisores, aparelhos de ar-condicionado, smartphones e eletrodomésticos, tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. Foram três semanas de trabalho preventivo e comparativo, permitindo que o órgão identificasse se os descontos anunciados durante a Black Friday realmente representam uma redução de preço.

No primeiro momento, as equipes realizaram um levantamento de preços dos produtos mais procurados. Essa pesquisa serviu de base para que, no período da Black Friday, a Procon Sergipe pudesse comparar os valores e verificar se o consumidor está, de fato, tendo acesso a descontos reais, e não a falsas promoções. Além da pesquisa de preços, o Procon também tem orientado os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de efetuar suas compras, especialmente no ambiente virtual.

Foto: Ascom Procon Sergipe