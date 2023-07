Procon Sergipe adere ao programa nacional de negociação de dívidas

A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) lançou o mutirão para negociação de endividamento, prevenção ao superendividamento e negociação para tratamento do superendividamento. O ‘Renegocia!’ acontece em todo o país, de 24 de julho a 11 de agosto, e envolve os órgãos de defesa do consumidor. Trata-se de um programa diferente do ‘Programa Desenrola’, lançado pelo Governo Federal, que atende apenas dívidas bancárias para consumidores com renda de até R$ 20 mil. As instituições financeiras farão o contato com os consumidores.

O ‘Renegocia!’ é mediado pelos órgãos de defesa do consumidor e não há limite de renda, nem valor de dívida. Poderão ser negociadas dívidas bancárias e não bancárias, incluindo compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Não entram no programa dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e crédito rural.

Segundo a coordenadora do Procon Sergipe, Raquel Martins, a adesão ao programa nacional pretende ajudar o consumidor que reside em Sergipe a renegociar dívidas e retomar o crédito. “Nossas equipes estão prontas para atender à população. O ‘Renogocia!’ é uma importante ação integrada com outros órgãos de defesa do consumidor no combate e prevenção ao superendividamento, para que os consumidores tenham uma vida financeira saudável”, disse.

Os consumidores podem se dirigir à sede do Procon Sergipe, localizado na Praça Camerino, 45, Centro de Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento também pode ser feito através do site www.procon.se.gov.br e pelo telefone (79) 3211-3383.

‘Renegocia!’ pela internet

De 26 a 28 deste mês o Procon Sergipe estará com sua sede física fechada, porque os técnicos participarão do Curso de Defesa do Consumidor e de Capacitação do Sistema ProConsumidor. Mas os canais digitais funcionarão normalmente.

“Os consumidores podem acessar e solicitar a renegociação de casa, através do consumidor.gov. Quem não tiver login e senha pode se cadastrar na hora, encaminhar seu pedido para o banco, por exemplo, e mandar a proposta. A empresa é quem vai responder ao consumidor. As pessoas que não conseguirem por essa via podem acionar o Procon Sergipe, que fazemos a abertura no sistema”, orientou Raquel.

