Prodeter do BNB aplica R$ 13 milhões em setores têxtil e de confecções em Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 13 milhões em financiamentos destinados às atividades produtivas dos setores têxtil e de confecções, no período de 2023 até julho deste ano. Os números são registrados pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do BNB (Prodeter), desenvolvido nos municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha, na região Centro-Sul do estado.

Os dois municípios formam o Polo de Confecções de Sergipe, com grande potencial de crescimento. Somente no primeiro semestre, foram contratadas 40 operações de crédito, que totalizam R$ 2,3 milhões aplicados na área. No âmbito do Prodeter, empreendedores e empresários são atendidos por meio de um Plano de Ação Territorial (PAT) que estimula o desenvolvimento da indústria e do comércio têxtil e de confecções.

O programa tem levado capacitação técnica, difusão tecnológica e acesso ao crédito, que promovem redução de custos de produção, para gerar mais empregos às comunidades locais e a ampliar canais de comercialização. Desde o início do PAT em 2022, foram realizadas 72 ações com apoio de 50 agentes econômicos da região. E no ano seguinte, iniciaram as operações de crédito.

“Pequenos, médios e grandes empreendimentos são apoiados pelo programa, que atua para identificar as principais necessidades e ajudar a desenvolver os projetos dos setores têxtil e de confecções. São muitas gerações de costureiras, designers de moda, lojistas que formam a cadeia produtiva no comércio e na indústria de Itabaianinha e Tobias Barreto. Com o Prodeter, o BNB e uma rede de parceiros como prefeituras e entidades de classe têm contribuído para a expansão dessas atividades”, disse o gerente de desenvolvimento territorial do BNB, Lenin Falcão.

Capital da moda

No fim de semana, de 12 a 14 de setembro, o BNB patrocinou e levou equipe de atendimento ao 10º Moda Mix, realizado no Polo de Moda de Itabaianinha. Promovido pela Associação da Confecção do Município de Itabaianinha (Acise), o evento contou com 60 lojas expositoras, desfiles de coleções, workshops e venda de produtos. O Moda Mix contribui para consolidar a localidade como “capital sergipana da moda”, título concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.

Texto e foto BNB