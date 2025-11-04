Produção de petróleo em Sergipe aumentou 0,1%, em setembro

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que a produção de petróleo no estado, no mês de setembro, alcançou a média de 13,5 mil barris por dia (bpd), registrando um acréscimo de 0,1% em relação à produção média do mês anterior (agosto/2025). No comparativo com setembro de 2024, verificou-se acréscimo de 26,9%.

Extração de Petróleo em terra e mar

Do total produzido no nono mês de 2025, 99,4% ou aproximadamente 13,45 mil barris por dia (bpd) foram extraídos em terra. Nesse tipo de produção, em termos relativos, observou-se um crescimento de 0,1% na comparação com o mês anterior. Em relação ao volume produzido em setembro de 2024, notou-se um aumento de 27,7%.

Já a produção no mar chegou, em média, a 85,75 barris por dia (bpd), abrangendo 0,6% da produção total. Em termos comparativos, verificou-se um decréscimo de 7,4% em relação ao mês de agosto último. Na comparação com setembro de 2024, observou-se queda de 33,4%.

Produção de Gás em setembro/2025

A produção de gás natural, em setembro de 2025, somou cerca de 1,94 milhão de metros cúbicos (m³). Em termos relativos, houve um decréscimo de 10,4% na comparação com o mês antecedente (agosto/2025). Já em relação ao mês de setembro de 2024, observou-se um aumento de 16,1%.

A produção em terra foi a principal fonte de produção de gás natural no estado, totalizando aproximadamente 1,91 milhão de metros cúbicos (m³), no período analisado. Esse volume correspondeu a 98,8% do total produzido em setembro de 2025 no estado, ao passo que a produção em mar foi cerca de 23 mil metros cúbicos (m³), representando 1,2% da produção.

