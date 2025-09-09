Produção de petróleo em Sergipe reduziu 2,2%, no mês de julho, diz FIES

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que a produção de petróleo no estado, no mês de julho, alcançou a média de 13,3 mil barris por dia (bpd), registrando um decréscimo de 2,2% em relação à produção média do mês anterior (junho/2025). No comparativo com julho de 2024, verificou-se acréscimo de 22,9%.

Extração de Petróleo em terra e mar

Do total produzido no sétimo mês de 2025, 99,3% ou aproximadamente 13,23 mil barris por dia (bpd) foram extraídos em terra. Nesse tipo de produção, em termos relativos, observou-se redução de 2,2% na comparação com o mês anterior. Em relação ao volume produzido em julho de 2024, notou-se um aumento de 23,6%.

Já a produção no mar chegou, em média, a 91,79 barris por dia (bpd), abrangendo 0,7% da produção total. Em termos comparativos, verificou-se um decréscimo de 8,6% em relação ao mês de junho último. Na comparação com julho de 2024, observou-se queda de 32,2%.

Produção de Gás em julho/2025

A produção de gás natural, em julho de 2025, somou cerca de 2,15 milhões de metros cúbicos (m³). Em termos relativos, houve um decréscimo de 1,9% na comparação com o mês antecedente (junho/2025). Já em relação ao mês de julho de 2024, observou-se redução de 4,5%.

A produção em terra foi a principal fonte de produção de gás natural no estado, totalizando aproximadamente 2,12 milhões de metros cúbicos (m³), no período analisado. Esse volume correspondeu a 98,6% do total produzido em julho de 2025 no estado, ao passo que a produção em mar foi cerca de 30 mil metros cúbicos (m³), representando 1,4% da produção.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM