Prograd publica edital de preenchimento de vagas ociosas reservadas para idosos

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira e seguem até o dia 22 de agosto

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (Prograd/UFS) tornou público na última terça-feira, 13, o edital do processo seletivo para o preenchimento de vagas ociosas reservadas para pessoas idosas em cursos da graduação presencial. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira, 19, e o número de vagas oferecidos é de 25, com ingresso no segundo período letivo de 2024.

Para participar da seleção, o candidato deve ter idade igual ou superior a 60 anos em 22 de agosto, último dia da inscrição, além de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, 2022 ou 2023.

As inscrições devem ser realizadas entre as 9h do dia 19 e as 17h do dia 22 de agosto, por meio do endereço eletrônico https://ccv.ufs.br.

Para mais informações, clique aqui e acesse o edital.

Ascom UFS, Com informações da Prograd