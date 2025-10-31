Programa Centelha III vai investir R$ 6 milhões no empreendedorismo

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lançou nesta sexta-feira, 31, o Programa Centelha III que viabilizará um investimento de R$ 6 milhões no empreendedorismo inovador sergipano.

O objetivo do programa é estimular o empreendedorismo por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. Além disso, com a concessão de recursos de subvenção econômica (não reembolsáveis) e bolsas de fomento tecnológico de extensão inovadora, a iniciativa apoia a geração de empresas de base tecnológica com a transformação de ideias em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos de Sergipe.

O diretor-presidente da Fapitec, Alex Garcez, fala sobre a importância do programa para o desenvolvimento de Sergipe e destaca que o Centelha III é a edição com maior recurso da história do estado. Cada projeto aprovado receberá um apoio de R$ 80 mil em subvenção econômica e R$ 50 mil para concessão de bolsas.

“Começamos o programa em 2018, com o recurso de R$ R$ 1 milhão e 800 mil e agora, no Centelha III são R$ 6 milhões. Isso mostra o comprometimento do Governo do Estado, por meio da Sedetec e Fapitec, com o desenvolvimento de Sergipe. Temos aqui muitas ideias inovadoras e pujantes, e o programa possibilita o envolvimento de todo o ecossistema de inovação, desde o setor produtivo até a sociedade civil. Temos caminhado para Sergipe se tornar referência na ciência, pesquisa tecnológica e empreendedorismo inovador”, afirma.

Nesta edição, serão destinados em apoio às propostas aprovadas um valor global de R$ 3.760.000,00, sendo R$ 3.008.000,00 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e R$ 752.000,00, provenientes da contrapartida estadual, de recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), geridos pela Sedetec.

Além dos recursos de subvenção econômica previstos no edital, serão aplicados mais de R$ 2 milhões no fomento de bolsas com recursos oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), totalizando um investimento no empreendedorismo inovador em torno de R$ 6 milhões.

O diretor de Planejamento da Sedetec, Maurício Nascimento, que participou da coletiva representando o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, ressaltou os avanços do estado na área da ciência, tecnologia e inovação. “Nos últimos quatro anos, aportamos, via Funtec, aproximadamente R$ 80 milhões para a ciência, tecnologia e inovação. Sergipe tem avançado muito nesses eixos e isso é fruto de um olhar diferenciado do Governo do Estado para que programas, como o Centelha possam ser realizados”, declara.

Sergipe é destaque

Com os investimentos, Sergipe tem se destacado nos eixos da ciência, pesquisa tecnológica e empreendedorismo inovador. Segundo a representante da Fundação Certi e coordenadora Executiva Nacional do Programa Centelha, Priscila Procópio, os projetos do estado submetidos ao programa são sempre surpreendentes.

“O Centelha vem nesta edição ainda maior e Sergipe sempre se destaca com seus projetos inovadores. São diversas iniciativas que começaram no programa e viraram cases de sucesso, e estamos com uma grande expectativa para colocar Sergipe no ranking nacional”, ressalta.

O analista Regional da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Douglas Costa, também falou sobre a expectativa do programa em Sergipe. “O objetivo da Finep é justamente financiar o empreendedorismo e acreditamos que nesta edição do Centelha Sergipe, teremos um bom volume de contemplados que tirarão as ideias do papel para empreender”, afirma.

Cronograma

O cronograma do Centelha III está dividido em duas fases. Na primeira, as submissões de propostas deverão ser enviadas até o dia 15 de dezembro deste ano. O resultado preliminar das ideias inovadoras aprovadas será divulgado no dia 21 de janeiro de 2026 e o resultado final, no dia 12 de fevereiro de 2026.

Já na fase dois, as submissões dos projetos de fomento deverão ser encaminhadas de 13 de fevereiro de 2026 a 19 de março de 2026. O resultado preliminar dos projetos de fomento aprovados sairá no dia 16 de abril de 2026 e o resultado final no dia 12 de maio de 2026.

Os resultados preliminares e finais serão divulgados no portal da Fapitec/SE (fapitec.se.gov.br) e no portal Centelha (programacentelha.com.br).

As propostas deverão ser submetidas por meio do sistema Centelha, no se.programacentelha.com.br

Apoio

O edital do Centelha III conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do CNPq, em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e Fundação Certi.

Foto: Thiago Santos